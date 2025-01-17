«أبوظبي للإعلام» تشارك في الاجتماع ال44 للجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية

تونس (الاتحاد)

شاركت شبكة أبوظبي للإعلام في اجتماعات الجمعية العمومية الـ44 والاجتماعات الـ112 للمجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية (ASBU) التي انعقدت في تونس، بحضور ممثلين عن الدول الأعضاء وممثلي الهيئات الإعلامية الإقليمية والأجنبية الشريكة للاتحاد.

وأكد الدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار، أن المشاركة في الاجتماعات تمثل فرصة لتعزيز التعاون المشترك بين المؤسسات الإعلامية، بما يساهم في خدمة المجتمعات العربية وترسيخ هويتها.

وثمّن دور «اتحاد إذاعات الدول العربية» في صناعة الإعلام العربي وتشكيل الوعي المجتمعي، مشيراً إلى أهمية الاجتماعات في مناقشة أبرز القضايا ذات الأولوية، وتعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والممارسات، بما يسهم في تطوير القطاع، خاصة في ظل التطورات السريعة التي يشهدها قطاع الإعلام بوجه عام.

وأشاد الكعبي بمساهمة شبكة أبوظبي للإعلام الفاعلة، والمتمثلة في مركز الاتحاد للأخبار، من خلال المشاركة في التبادل الإخباري، حيث تنوعت الأخبار خلال العام الماضي، ما بين السياسي والثقافي والرياضي والاجتماعي والاقتصادي. وأكد الدكتور الكعبي الحرص على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الإعلامية العربية، ومواكبة آخر التطورات التقنية، منوهاً إلى ما تمتلكه الشبكة من تاريخ طويل من العمل الإعلامي المتميز.

وأهدى الدكتور الكعبي درع مركز الاتحاد للأخبار إلى محمد بن فهد الحارثي، رئيس الاتحاد، الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية، والمهندس عبدالرحيم سليمان، مدير عام اتحاد إذاعات الدول العربية، وعبد الكريم حمادي، رئيس شبكة الإعلام العراقي.

وتناولت الاجتماعات التحضيرات لتنظيم مؤتمر الإعلام العربي المقرر عقده في العراق، والذي يُتوقع أن يكون منصة مهمة لتبادل الخبرات وتكامل الجهود الإعلامية بين الدول الأعضاء.

تعزيز مكانة الإعلام العربي

اختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استمرار العمل المشترك لتحقيق أهداف الاتحاد، وتعزيز مكانة الإعلام العربي دوليّاً، بما يسهم في تقديم صورة إيجابية ومتكاملة عن العالم العربي.