«تريندز» عضواً في اتحاد الناشرين العرب

أبوظبي (الاتحاد)

حقق مركز تريندز للبحوث والاستشارات خطوة جديدة تضاف إلى سلسلة نجاحاته، بانضمامه إلى اتحاد الناشرين العرب، ليعزز بذلك دوره الرائد في دعم صناعة النشر على المستويين الإقليمي والدولي. وتأتي هذه العضوية تأكيداً لالتزام المركز بنشر الثقافة والمعرفة وتوسيع نطاق مشاركته في الفعاليات والمعارض الثقافية العالمية.

ويعمل المركز حالياً على استكمال إجراءات الانضمام إلى الاتحاد الدولي للناشرين (IPA)، بهدف ترسيخ حضوره على الساحة العالمية، والمشاركة الفاعلة في المحافل الثقافية الكبرى، بما يساهم في تعزيز رسالته الهادفة إلى نشر المعرفة الصحيحة ودعم صناع القرار حول العالم.

وسبق للمركز أن حصل على عضوية جمعية الناشرين الإماراتيين، ليصبح بذلك أول مركز بحثي مستقل في دولة الإمارات ينضم إلى الجمعية، وهو ما يعكس مستوى الإصدارات البحثية التي يقدمها في مختلف المجالات، والتي تخدم الأكاديميين والباحثين وصناع القرار، وتدعم الجهود العالمية في مكافحة الفكر المتطرف.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، أن حصول المركز على هذه العضوية يعكس الثقة بنتاجه البحثي ودوره العالمي والإقليمي في صناعة النشر، مشيراً إلى أن المركز منذ انطلاقه حرص على تطبيق أعلى معايير البحث العلمي الرصين، والاستفادة من التطورات التكنولوجية، مثل الذكاء الصناعي لتعزيز جودة إنتاجه المعرفي.

وأضاف الدكتور العلي أن المركز مستمر في مسيرته الرامية إلى تقديم محتوى بحثي متنوع وشامل يساعد في استشراف المستقبل، ووضع حلول مبتكرة للتحديات الراهنة، مشدداً على أن «تريندز» يطمح إلى أن يكون منصة بحثية عالمية تساهم في صنع المستقبل، من خلال رؤى وأبحاث علمية دقيقة تراعي الشفافية والموضوعية.

وأوضح أن حصول «تريندز» على عضوية اتحاد الناشرين العرب حالياً، والدولي قريباً، سيفتح المجال أمامه للمشاركة في معارض الكتاب الدولية، ما يتيح له فرصة أوسع لتعزيز الحوار الثقافي وتقديم إصداراته البحثية في محافل ثقافية مرموقة، كما أن هذه العضوية تشكل محطة جديدة في مسيرة «تريندز» نحو تعزيز حضوره العالمي، ودعم صناعة النشر بما يساهم في نشر المعرفة الهادفة وإثراء المكتبة العالمية بإصدارات علمية تخدم مختلف القطاعات.

خطوة محورية

قالت روضة المرزوقي، مديرة إدارة المعارض والتوزيع في «تريندز»، إن حصول المركز على عضوية اتحاد الناشرين العرب خطوة محورية في مسيرته نحو تعزيز حضوره في المحافل الثقافية الإقليمية والعالمية.

وأضافت أن «تريندز» حريص على المشاركة الفعالة في معارض الكتب الكبرى لتعزيز الحوار الثقافي وتبادل الأفكار، كما يسعى إلى إبرام شراكات جديدة مع دور النشر الإقليمية والدولية، بما يساهم في نشر نتاجه البحثي ورسالته المعرفية الاستشرافية، وبما يعكس مكانته منصة معرفية عالمية رائدة تساهم في صنع المستقبل.

تعزيز الثقافة العربية

يذكر أن اتحاد الناشرين العرب، منظمة عربية إقليمية مستقلة تأسست لتعزيز صناعة النشر العربي والدفاع عن حقوق الملكية الفكرية والثقافة العربية. ويسعى الاتحاد لتوفير حضور عربي في معارض الكتاب الدولية، وتمثيل الناشرين في المحافل العالمية، إلى جانب التصدي لانتهاكات حقوق الملكية الفكرية، وتقديم قاعدة بيانات للإصدارات والموزعين. كما يعمل على تعزيز الثقافة العربية عبر الإعلام ودعم القراءة والنشر، مع مقرين دائمين في القاهرة وبيروت.