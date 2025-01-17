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مؤتمر الدفاع الدولي 2025 يجذب الخبراء والقادة العالميين في القطاع

مؤتمر الدفاع الدولي 2025 يجذب الخبراء والقادة العالميين في القطاع
18 يناير 2025 02:14

أبوظبي (الاتحاد)

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يستعد مؤتمر الدفاع الدولي 2025 لجمع قادة وخبراء وشركات الدفاع والأمن من أنحاء العالم لمناقشة أبرز التحديات والفرص في هذا القطاع. وينظم هذا الحدث مجموعة «أدنيك» بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن، ويقام يوم 16 فبراير 2025، أي قبل يوم من انطلاق معرض الدفاع الدولي «آيدكس» ومعرض الدفاع البحري «نافدكس». ويؤكد هذا المنتدى الدولي البارز التزام دولة الإمارات بتعزيز الحوار والتعاون والابتكار في مشهد الدفاع العالمي المتغير.
وسيشهد المؤتمر الذي يعقد تحت شعار «إعادة بلورة منظومة الدفاع: الابتكار والتكامل والمرونة» مشاركة مجموعة متنوعة من الشخصيات، بما في ذلك مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى، وصناع السياسات الدفاعية، وقادة الصناعة، والمبتكرون، وممثلو الشركات متعددة الجنسيات. ويشكل مؤتمر الدفاع الدولي 2025 منصة رئيسية لتعزيز التعاون العابر للحدود وتأسيس شراكات طويلة الأمد، مما يعكس التزام دولة الإمارات بتطوير التعاون الدولي والابتكار في قطاع الدفاع.
سجل حافل
لطالما تمتع المؤتمر بسجل حافل بالنجاح، ما رسّخ سمعته كواحد من أبرز المنتديات العالمية للحوار في مجال الدفاع والأمن، وقد لعبت النسخ السابقة من المؤتمر دوراً مهماً في تعزيز التعاون الدولي، وعرض أحدث الابتكارات، وصياغة مستقبل استراتيجيات الدفاع. كما يعكس إرث المؤتمر المتمثل في النقاشات المؤثرة والمشاركة رفيعة المستوى التزام الإمارات الثابت بدفع عجلة التقدم وتأسيس شراكات هادفة في المجتمع الدفاعي العالمي. وسيتيح المؤتمر هذا العام أيضاً المشاركة الافتراضية من خلال منصات رقمية عالمية، ما يضمن مشاركة أوسع من جمهور عالمي، وسيوفر هذا النموذج الهجين فرصة لقادة الصناعة وصناع السياسات والخبراء الإعلاميين الذين لا يستطيعون الحضور شخصياً ليكونوا جزءاً من النقاشات المهمة من أي مكان في العالم.

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