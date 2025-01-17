حميد النعيمي: قراء القرآن الكريم سفراء رسالة الإسلام السامية

عجمان (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بمجلسه في الديوان الأميري، أمس، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، فضيلة الشيخ القارئ إبراهيم بكير، ضيف برنامج «المسجد العامر» في عجمان.

ورحب صاحب السمو حاكم عجمان، بالشيخ بكير، مثنياً على جهوده في تفسير القرآن الكريم وتميزه في مقامات التلاوة. وقال سموه «إن قراء القرآن الكريم هم سفراء لرسالة الإسلام السامية، يحملون نور كتاب الله إلى قلوب الناس، ويعملون على تعزيز القيم الإيمانية، وترسيخ مبادئ الخير والسلام في المجتمعات».

وأضاف سموه: «نثمن جهود فضيلة الشيخ إبراهيم بكير، الذي يجسد نموذجاً مشرفاً لقارئ القرآن، من خلال تلاواته المؤثرة، وإسهامه في نشر جماليات التلاوة، وإبراز عظمة كتاب الله». وتابع سموه: «إن قراء القرآن الكريم يحفزون المجتمع من خلال تلاواتهم على التأمل في معاني القرآن وأحكامه، ونسأل الله أن يوفقهم في مهمتهم، وأن يبارك جهودهم». وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان باستضافة برنامج «المسجد العامر» في عجمان لقراء متميزين، ممن حملوا كتاب الله في قلوبهم ونقلوه بأصواتهم العذبة إلى العالم، كما أشاد بدور البرنامج في تحفيز فئات المجتمع المختلفة على التمسك بقيم دينهم، والعمل بمعاني ودروس كتاب الله في حياتهم.

واطلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، على فعاليات برنامج «المسجد العامر»، من مريم المعمري، أمين عام مجلس تنسيق العمل الخيري في إمارة عجمان، التي أكدت حرص البرنامج على استضافة مشاهير القراء من أنحاء العالم المختلفة، ليؤموا المصلين بمسجد آمنة الغرير، رحمها الله.

ومن جهته، عبّر فضيلة الشيخ بكير، عن شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهد عجمان، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مثنياً على جهود سموهما في خدمة القرآن الكريم، ورعاية حفظته، والاهتمام بالعلم، والعلماء.

حضر الاستقبال، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين، وعدد من المسؤولين.

وفضيلة القارئ إبراهيم بكير هو قارئ للقرآن الكريم يتميز بأدائه اللافت وتلاواته بالمقامات الصوتية. ويُشارك بكير في إمامة المصلين في مناسبات مختلفة.