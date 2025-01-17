انطلاق تصفيات مسابقة راشد بن محمد للقرآن الكريم

دبي (الاتحاد)

برعاية كريمة من سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية مسابقة «الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم للقرآن الكريم» لطلبة المدارس في دبي، وتأتي هذه المسابقة ضمن مبادرة «غراس الخير» من 20 يناير وحتى 4 فبراير 2025.

وستنطلق التصفيات في مبنى إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه بفرعيها الورقاء وند الشبا، إلى جانب المراكز الثقافية التابعة للدائرة في أم الشيف، والمزهر، وند الشبا، وكذلك إدارة مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية.

وأظهرت الإحصاءات حجم المشاركة الواسعة التي تعكس نجاح الجهود المشتركة بين دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، إذ تم توفير كل الإمكانات لضمان تحقيق الأهداف النبيلة للمسابقة، المتمثلة في تعزيز القيم الإسلامية وغرس ثقافة التميز في تعلم القرآن الكريم.

وقد نفذت الدائرة مجموعة من الزيارات الميدانية المكثفة للتعريف بالمسابقة وتشجيع الطلبة على المشاركة، مع تشكيل لجان تصفيات نهائية لضمان النزاهة والشفافية في تقييم الأداء، حيث تمثل مسابقة «الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم للقرآن الكريم لطلبة المدارس الخاصة بدبي» منصة رائدة لاكتشاف المواهب الشابة في حفظ وتلاوة القرآن الكريم، وتقديم الدعم اللازم لها، لتكون امتداداً لجهود إمارة دبي في ترسيخ مكانتها كنموذج عالمي في خدمة كتاب الله الكريم ورعاية حفظته، وتعمل هذه الجهود على تمكين حفظة القرآن ليصبحوا سفراء للإسلام وقيمه السامية في المحافل المحلية والدولية.