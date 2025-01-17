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علوم الدار

أحمد سيف المهيري: دولتنا رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان

شرطة أبوظبي
18 يناير 2025 02:15

أبوظبي(الاتحاد)

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أكد معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، أن السابع عشر من يناير يجسد تاريخاً مهماً لدولة الإمارات العربية المتحدة في نجاحها بتطبيق نهجها الاستباقي في مواجهة التحديات وحماية المجتمع، وتحقيق رؤيتها بكونها رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان، إلى جانب تماسك شعبها، مواطنين ومقيمين، وتضامنه وتعاضده مع القيادة الرشيدة التي رسخت مشاعر الوحدة والولاء والالتفاف والنخوة.
وأضاف: «إن الهجمات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في عام 2022، شكلت انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني، وتهديداً حقيقياً على المنشآت المدنية الحيوية وإمدادات الطاقة، ونخوة الإمارات كانت كفيلة بتجاوز كل ذلك بفضل الحكمة في مواقفها والتفاف شعبها حول قيادته، وقوة ممكناتها السياسية والأمنية والاقتصادية، فكان ردها سريعاً حاسماً عقلانياً أدركته الميليشيات ومن يقف وراءها». 

أحمد المهيري
أبوظبي
الإمارات
الاستدامة
الحوثي
اليمن
شرطة أبوظبي
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