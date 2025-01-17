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علوم الدار

علي النيادي: تجسيد لتلاحم أفراد مجتمع الإمارات

علي النيادي: تجسيد لتلاحم أفراد مجتمع الإمارات
18 يناير 2025 02:15

أبوظبي (وام)

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أكد معالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن السابع عشر من يناير، يمثل تجسيداً حياً للتلاحم والتكاتف بين أفراد المجتمع الإماراتي كافة، إذ برهن المواطنون والمقيمون على التزامهم الراسخ بالحفاظ على وحدة الوطن وصون مكتسباته. وقال إننا نستذكر هذا اليوم بفخر واعتزاز بالقيم الوطنية الراسخة التي تُعدّ جزءاً لا يتجزأ من تاريخ وهوية الدولة، فهو يوم يخلد مواقف شعب الإمارات، مواطنين ومقيمين، الذين أظهروا أسمى معاني الوفاء والولاء والانتماء لوطنهم وقيادتهم. وأضاف: «لقد أثبت الجميع، في المواقف والأزمات المختلفة، أنهم نموذج يحتذى به في التفاني والعطاء من أجل استقرار وأمن وازدهار الدولة». 

علي النيادي
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