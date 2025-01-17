صقر غباش: سيبقى شاهداً على القيم الوطنية الراسخة

أبوظبي (وام)

أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن يوم السابع عشر من يناير، مناسبة تتجسد فيها أسمى معاني الوحدة واللحمة الوطنية المتأصلة في أبناء الإمارات، قيادة وشعباً، وسيبقى شاهداً على قيم النخوة والشهامة والتضحية من أجل الوطن الراسخة لدى أبناء شعب الاتحاد.

وأشار معاليه إلى أن يوم السابع عشر من يناير يمثل كل القيم والمعاني الأصيلة التي تربط بين وطن يُعطي بلا حدود، وبين قيادة نذرت نفسها لهذا الوطن حُباً وإخلاصاً، وبين شعب يحمل بين جوانحه كل معاني الوفاء للوطن وللقيادة، في تلاحم وتضافر نحو مستقبل واعد بمشيئة الله.