السبت 18 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أحمد بن محمد والشيوخ يحضرون أفراح الكندي والمهيري

أحمد بن محمد خلال الحفل (الصور من المصدر)
18 يناير 2025 02:15

دبي (الاتحاد)
حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس الجمعة، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد سالم محمد سعيد الكندي في مجلس أم سقيم بدبي؛ بمناسبة زفاف نجله مروان على كريمة سالم عتيق خميس بن قبا المهيري.

وقد بارك سموهما للعروسين وذويهما، متمنيين لهما دوام السعادة في حياتهما الزوجية، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالرفاه والبنين.

أخبار ذات صلة
«إسلامية دبي»: «إعمار» تدعم مبادرة «مؤذن الفريج»
تفاهم بين «طرق دبي» و«الأرصاد»

كما حضر سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد سالم محمد سعيد الكندي بمناسبة زفاف نجله مروان على كريمة سالم عتيق خميس بن قبا المهيري في مجلس أم سقيم بدبي.
وهنّأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياةً مستقرةً تسودها الموّدة والسعادة.

أحمد بن محمد
أفراح المهيري
دبي
منصور بن محمد بن راشد
مجلس دبي الرياضي
آخر الأخبار
حمدان بن محمد: استثمار 5 مليارات دولار في شركة "جلف داتا هب" الإماراتية
علوم الدار
حمدان بن محمد: استثمار 5 مليارات دولار في شركة "جلف داتا هب" الإماراتية
اليوم 16:25
أطفال بجوار بقايا خيمة قصفتها غارة إسرائيلية قرب مجمع ناصر الطبي في خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بدء تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة في غزة غداً
18 يناير 2025
أطفال ينتظرون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بمدينة خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية» تعلن عن خطة للاستجابة الصحية في غزة والضفة
18 يناير 2025
الأطفال أبرز ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: 15 طفلاً أصيبوا يومياً بإعاقات تستمر مدى الحياة
18 يناير 2025
فلسطينيون يفرون من القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مقتل 88 فلسطينياً خلال 24 ساعة
18 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©