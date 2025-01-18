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"الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة" تطلق اسم النخوة على 7 مساجد

شعار "الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة"
18 يناير 2025 11:47

أطلقت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، اسم النخوة على 7 مساجد على مستوى إمارات الدولة، تزامنًا مع اليوم السابع عشر من يناير، الذي قال عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله: "هو يوم نتذكر فيه قوة وصمود وتضامن شعب الإمارات العربية المتحدة".

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وقال الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة، إن الهيئة تحرص على تخليد كل قيم الفضيلة والشهامة والنخوة التي تتميز بها قيادة وشعب الإمارات لتظل نبراسًا للأجيال تعزز فيهم قيم التضحية والدفاع عن مكتسبات الوطن والصمود أمام كل ما يستهدف مكانته وقيادته وموارده، مشيرًا إلى أن المساجد هي رمز من رموز تخليد القيم في المجتمع، وأن تسمية هذه المساجد باسم النخوة في إمارات الدولة يحمل دلالة واضحة على أهمية حضور القيم الوطنية المحورية في بيوت الله تعالى، لتظل مساجد الوطن قلاعًا حضارية يستقي منها الناس معاني التعاون والترابط الإيجابي من أجل المحافظة على الوطن ومقدراته الحضارية.
وأكد، أن يوم 17 يناير تاريخ يخلد نخوّة وطن، وتلاحم شعب، وقوّة دولة، وهو يوم قطعت فيه دولة الإمارات دابر الإرهاب والعدوان، وأن تاريخ دولة الإمارات سيبقى بحكمة قيادتها مرصَّعا بقيم الشهامة والمروءة والعمل الإنساني؛ يزين هامة قيمها فيه "تاج النخوة" في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، سائلًا الله تعالى أن يحفظ الإمارات وأن يديم عليها نعمة الاستقرار والازدهار.

المصدر: وام
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
مساجد الإمارات
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