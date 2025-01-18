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غباش يترأس وفد المجلس الوطني الاتحادي إلى سلطنة عُمان

غباش يترأس وفد المجلس الوطني الاتحادي إلى سلطنة عُمان
18 يناير 2025 12:12

يترأس معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وفد المجلس الذي يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى سلطنة عُمان الشقيقة، تستمر حتى 21 يناير الجاري، بهدف تعزيز علاقات الأخوة الثنائية والبرلمانية بين البلدين الشقيقين.

ومن المقرر، أن يعقد غباش خلال الزيارتين، جلسات مباحثات مع رئيسي مجلسي الدولة والشورى، ويلتقي عدداً من المسؤولين، بهدف تعزيز العلاقات الراسخة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وسلطنة عمان، وما يجمعهما من أخوة وأهداف وقواسم تاريخية مشتركة، والدفع بها إلى آفاق أرحب في المجالات المختلفة من خلال الدبلوماسية البرلمانية، لا سيما خلال المشاركة في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

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ويضم وفد المجلس في عضويته، كل من، سالم حمد العامري، والدكتور أحمد عيد المنصوري، ومحمد حسن الظهوري، والدكتورة مريم عبيد البدواوي، ومنى راشد طحنون، وسعيد راشد العابدي، والدكتور عدنان حمد الحمادي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

المصدر: وام
صقر غباش
المجلس الوطني الاتحادي
سلطنة عمان
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