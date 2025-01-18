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نهيان بن مبارك يستقبل رئيس وزراء غرينادا

نهيان بن مبارك يستقبل رئيس وزراء غرينادا
18 يناير 2025 14:25

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، اليوم في مجلسه بالعاصمة أبوظبي، معالي ديكون ميتشل، رئيس وزراء غرينادا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وغرينادا في مختلف المجالات.

وخلال اللقاء، رحّب معالي الشيخ نهيان بن مبارك، بمعالي ديكون ميتشل والوفد المرافق، وتمت مناقشة الفرص المتاحة لتعزيز التعاون في مجالات التنمية المستدامة.

تطرق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز علاقاتها مع دول الكاريبي، بما يعكس رؤيتها لتعزيز التعاون الدولي وتحقيق التنمية المستدامة.

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وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك، على حرص دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، على تعزيز ودعم شراكاتها العالمية، مشددًا على أهمية بناء جسور ثقافية لتعزيز التفاهم والتعايش بين الشعبين، بما يسهم في ترسيخ قيم التسامح والسلام العالمي.

من جانبه أعرب معالي ديكون ميتشل، عن شكره وامتنانه لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك على حسن الاستقبال، مشيرًا إلى تقدير بلاده للدور الريادي الذي تضطلع به الإمارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

كما أعرب عن تطلعه لتعزيز الشراكات القائمة واستكشاف فرص جديدة للتعاون الثنائي، بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق أهداف التنمية للبلدين.

وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية ودفعها نحو آفاق أرحب، معربين عن تطلعهما إلى فتح صفحة جديدة من التعاون المثمر في مختلف المجالات، بما ينسجم مع تطلعات البلدين لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة.

المصدر: وام
نهيان بن مبارك
غرينادا
الإمارات
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