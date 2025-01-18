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علوم الدار

الطقس المتوقع على الإمارات غدا

أبوظبي
18 يناير 2025 17:06

الطقس المتوقع على الإمارات غدا 
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الشمالية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً.
ستكون الرياح شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
الخليج العربي متوسط إلى مضطرب الموج أحياناً. سيحدث المد الأول عند الساعة 16:09 والمد الثاني عند الساعة 05:23، والجزر الأول عند الساعة 10:16 والجزر الثاني عند الساعة 37 22.
بحر عمان متوسط إلى مضطرب الموج أحياناً. يحدث المد الأول عند الساعة 12:59 والمد الثاني عند الساعة 01:18، والجزر الأول عند الساعة 18:41 والجزر الثاني عند الساعة 08:08.

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المصدر: وام
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