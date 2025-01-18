مجالس أبوظبي تستضيف محاضرات بعنوان «النخوة» إحياء لذكرى حادثة 17 يناير 2022

استضافت مجالس أبوظبي محاضرتين بمناسبة الذكرى الثالثة لحادثة 17 يناير 2022، التي شهدت هجوماً بالمسيّرات شنّه الحوثيون على منطقة المصفح في أبوظبي.

ونقل مكتب أبوظبي الإعلامي، على موقعه الإلكتروني، "ألقى المحاضرة الأولى، التي عُقِدَت في مجلس المشرف في أبوظبي بعنوان «النخوة: 17 يناير الإرادة الإماراتية في مواجهة قوى الظلام»، الدكتور سلطان محمد النعيمي، المدير العام لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية".

وألقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، المحاضرة الثانية في مجلس مريفيعة في مدينة العين بعنوان «النخوة: الإمارات أولاً».

تناولت المحاضرتان مفهوم «النخوة» الذي يعبِّر عن قيم الفخر والشهامة والشجاعة، التي اتسم بها الرد الإماراتي السريع على هذه الحادثة، حيث تعاملت القيادة الرشيدة مع الموقف بحكمة وحزم في مواجهة التهديد الإرهابي الذي استهدف الإضرار بالأمن والسلم الإقليميين.

وسلَّطت المحاضرتان الضوء على المواقف الدولية الداعمة لدولة الإمارات عقب الحادثة، والتضامن والوحدة التي أظهرها الشعب الإماراتي انطلاقاً من شعوره الوطني العالي، واصطفافه خلف القيادة.

كما تناولت المحاضرتان مشاركة دولة الإمارات في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، انطلاقاً من التزامها بموقفها الداعم لجهود الاستقرار في المنطقة، وحِرص الدولة الدائم على حماية مكتسباتها الوطنية بما يحفظ الأمن والأمان الذي تنعم به الدولة، ما يعكس قدرتها على التصدّي لأيِّ تهديدات تستهدف المساس بأمنها واستقرارها، ويؤكِّد ثقلها الاستراتيجي في القضايا الإقليمية والدولية.