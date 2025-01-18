السبت 18 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مجالس أبوظبي تستضيف محاضرات بعنوان «النخوة» إحياء لذكرى حادثة 17 يناير 2022

محاضرات بعنوان «النخوة» إحياء لذكرى حادثة 17 يناير 2022 في مجالس أبوظبي
18 يناير 2025 17:44

استضافت مجالس أبوظبي محاضرتين بمناسبة الذكرى الثالثة لحادثة 17 يناير 2022، التي شهدت هجوماً بالمسيّرات شنّه الحوثيون على منطقة المصفح في أبوظبي.
ونقل مكتب أبوظبي الإعلامي، على موقعه الإلكتروني، "ألقى المحاضرة الأولى، التي عُقِدَت في مجلس المشرف في أبوظبي بعنوان «النخوة: 17 يناير الإرادة الإماراتية في مواجهة قوى الظلام»، الدكتور سلطان محمد النعيمي، المدير العام لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية".
وألقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، المحاضرة الثانية في مجلس مريفيعة في مدينة العين بعنوان «النخوة: الإمارات أولاً».
تناولت المحاضرتان مفهوم «النخوة» الذي يعبِّر عن قيم الفخر والشهامة والشجاعة، التي اتسم بها الرد الإماراتي السريع على هذه الحادثة، حيث تعاملت القيادة الرشيدة مع الموقف بحكمة وحزم في مواجهة التهديد الإرهابي الذي استهدف الإضرار بالأمن والسلم الإقليميين.
وسلَّطت المحاضرتان الضوء على المواقف الدولية الداعمة لدولة الإمارات عقب الحادثة، والتضامن والوحدة التي أظهرها الشعب الإماراتي انطلاقاً من شعوره الوطني العالي، واصطفافه خلف القيادة.
كما تناولت المحاضرتان مشاركة دولة الإمارات في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، انطلاقاً من التزامها بموقفها الداعم لجهود الاستقرار في المنطقة، وحِرص الدولة الدائم على حماية مكتسباتها الوطنية بما يحفظ الأمن والأمان الذي تنعم به الدولة، ما يعكس قدرتها على التصدّي لأيِّ تهديدات تستهدف المساس بأمنها واستقرارها، ويؤكِّد ثقلها الاستراتيجي في القضايا الإقليمية والدولية.

أخبار ذات صلة
وسم #النخوة_17_يناير يحقق أكثر من 100 مليون مشاهدة عالميا
مكتوم بن محمد: في 17 يناير.. نستذكر مشاعر الوحدة والولاء والنخوة
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مجالس أبوظبي
النخوة
ذكرى 17 يناير
محاضرة
آخر الأخبار
حمدان بن محمد: استثمار 5 مليارات دولار في شركة "جلف داتا هب" الإماراتية
علوم الدار
حمدان بن محمد: استثمار 5 مليارات دولار في شركة "جلف داتا هب" الإماراتية
17 يناير 2025
حمدان بن محمد: عندما يكون قائدك محمد بن راشد.. فإنك في مسيرة تطوير لا تنتهي
علوم الدار
حمدان بن محمد: عندما يكون قائدك محمد بن راشد.. فإنك في مسيرة تطوير لا تنتهي
اليوم 18:09
«جولف ديزرت كلاسيك» موعد مع تتويج البطل
الرياضة
«جولف ديزرت كلاسيك» موعد مع تتويج البطل
اليوم 18:03
نيمار يكلف الهلال 50 مليون يورو في المباراة!
الرياضة
نيمار يكلف الهلال 50 مليون يورو في المباراة!
اليوم 17:58
بني ياس يتصدر بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو
الرياضة
بني ياس يتصدر بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو
اليوم 17:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©