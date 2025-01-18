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حمدان بن محمد: عندما يكون قائدك محمد بن راشد.. فإنك في مسيرة تطوير لا تنتهي

حمدان بن محمد: عندما يكون قائدك محمد بن راشد.. فإنك في مسيرة تطوير لا تنتهي
18 يناير 2025 18:09

أشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بقيادة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «اعتمدنا نتائج دراسة سعادة المتعاملين والموظفين والمتسوق السري لعام 2024، ووجهنا فريق برنامج دبي للتميز الحكومي بالعمل فوراً على تصميم وتنفيذ آلية شاملة تضمن تكامل دراسات سعادة الموظفين والمتعاملين مع التقييم المؤسسي لتصبح أكثر شمولية وتكاملاً مع فئات منظومة التميز الحكومي، وسيتم الإعلان عنها في حفل برنامج التميز الحكومي». 
وأضاف سموه «93.8% متوسط مؤشر سعادة المتعاملين مع حكومة دبي، 86.7% متوسط مؤشر سعادة موظفي حكومة دبي، 95.8% متوسط مؤشر المتسوق السري اليومي».
وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم «فخورون بتحقيق كافة الجهات الحكومية في دبي نسبة 90% فأعلى في مؤشر سعادة المتعاملين، ونبارك لفريق مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تصدرهم مؤشري سعادة المتعاملين والموظفين». 
وختم سموه قائلا «رسالتي للجميع، عندما يكون قائدك محمد بن راشد، فإنك في مسيرة تطوير لا تنتهي وسباق دائم نحو التميز والريادة والمركز الأول».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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