طالب بن صقر القاسمي يحضر أفراح آل علي والمهيري

دبي (وام)

حضر الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد عبد الرحمن صعب آل علي، بمناسبة زفاف نجله «بدر» على كريمة السيد محمد غانم محمد قربيان المهيري.

حضر الحفل، الذي أقيم في مجلس الخوانيج في إمارة دبي، معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وعدد من الشخصيات والمسؤولين والمدعوين من المواطنين والمقيمين.

وبارك الشيخ طالب بن صقر القاسمي والحضور للعروسين وذويهما، متمنين لهما حياةً زوجية سعيدة.

وقدمت فرقة العيالة الأهازيج والفنون التراثية الإماراتية ابتهاجاً بهذه المناسبة.