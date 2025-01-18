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علوم الدار

تنويه إلى مواطني الإمارات الموجودين في الولايات المتحدة

شعار وزارة الخارجية
18 يناير 2025 21:51

دعت  بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة هيوستن، مواطني الدولة الموجودين في الولايات المتحدة إلى توخي الحيطة والحذر بسبب الانخفاض الشديد المتوقع  في درجة الحرارة.
وكتبت البعثة، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "تهيب بعثة دولة الإمارات في هيوستن، مواطني الدولة المتواجدين في الولايات المتحدة الأميركية، بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب الانخفاض الشديد المتوقع  في درجة الحرارة، وتساقط الثلوج في مدينة هيوستن".
وأكدت البعثة "على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
القنصلية العامة
الإمارات
هيوستن
المواطنون
انخفاض درجات الحرارة
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شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
تنويه إلى مواطني الإمارات الموجودين في الولايات المتحدة
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