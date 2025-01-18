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علوم الدار

عبدالله بن زايد وبلينكن يبحثان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

عبدالله بن زايد وبلينكن يبحثان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين
18 يناير 2025 22:34

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية الصديقة، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
وتوجه سموه، خلال الاتصال الهاتفي، بالشكر إلى معالي أنتوني بلينكن على جهوده خلال فترة توليه مسؤولية وزارة الخارجية الأميركية، والتي عززت من نمو وتطور العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية.
وأكد سموه اعتزازه بعلاقات الصداقة مع بلينكن وحرصه على استمرار التواصل مع معاليه انطلاقاً من العلاقات المتميزة والممتدة بين الجانبين.

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