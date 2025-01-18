«مرافقنا رياضية» لإسعاد زوار حديقة ربدان في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز التواجد البلدي- ربدان، فعاليات رياضية متنوعة بعنوان «مرافقنا رياضية»، في حديقة ربدان، بالتعاون مع العديد من الشركاء الاستراتيجيين؛ بهدف تعزيز سعادة ورفاهية المجتمع، وتحسين جودة الحياة للفئات كافة.

وقد نظم مركز التواجد البلدي- ربدان فعالية رياضية في حديقة ربدان، استهدفت زوار الحديقة من كل فئات المجتمع؛ بهدف خلق وعي صحي ورياضي لديهم، وتشجيعهم على استخدام المرافق المجتمعية والرياضية التي توفرها البلدية لإسعاد أفراد المجتمع، وجعل الرياضة أسلوب حياة لدى الجميع، للمساهمة في الحد من الأمراض العصرية الشائعة.

وتعاون مع مركز التواجد البلدي- ربدان في الفعالية عدد من الشركاء الاستراتيجيين، حيث تضمنت الفعالية تنظيم العديد من الورش التثقيفية والتوعوية، والمسابقات والتمارين الرياضية، التي هدفت إلى توعية أفراد المجتمع بأهمية ممارسة الرياضة.