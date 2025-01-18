الأحد 19 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«مرافقنا رياضية» لإسعاد زوار حديقة ربدان في أبوظبي

«مرافقنا رياضية» لإسعاد زوار حديقة ربدان في أبوظبي
19 يناير 2025 01:21

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الأمراض النادرة تحديات ومطالب برفع مستوى الوعي
«شرطة أبوظبي» تعزز وعي زوار «مزاينة الظفرة» بمخاطر المخدرات

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز التواجد البلدي- ربدان، فعاليات رياضية متنوعة بعنوان «مرافقنا رياضية»، في حديقة ربدان، بالتعاون مع العديد من الشركاء الاستراتيجيين؛ بهدف تعزيز سعادة ورفاهية المجتمع، وتحسين جودة الحياة للفئات كافة.
وقد نظم مركز التواجد البلدي- ربدان فعالية رياضية في حديقة ربدان، استهدفت زوار الحديقة من كل فئات المجتمع؛ بهدف خلق وعي صحي ورياضي لديهم، وتشجيعهم على استخدام المرافق المجتمعية والرياضية التي توفرها البلدية لإسعاد أفراد المجتمع، وجعل الرياضة أسلوب حياة لدى الجميع، للمساهمة في الحد من الأمراض العصرية الشائعة.
وتعاون مع مركز التواجد البلدي- ربدان في الفعالية عدد من الشركاء الاستراتيجيين، حيث تضمنت الفعالية تنظيم العديد من الورش التثقيفية والتوعوية، والمسابقات والتمارين الرياضية، التي هدفت إلى توعية أفراد المجتمع بأهمية ممارسة الرياضة.

مركز التواجد البلدي
أبوظبي
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
تنويه إلى مواطني الإمارات الموجودين في الولايات المتحدة
اليوم 21:51
تواجه سفينة تجارية خطر الغرق في مياه البحر الأحمر في أعقاب هجوم شنته جماعة الحوثي في اليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الحوثيون» جمعوا ملياري دولار من الجبايات على السفن التجارية في البحر الأحمر
19 يناير 2025
فلسطيني يجلس أمام مركز لتوزيع المساعدات تابع لـ«الأونروا» جنوب غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأونروا: 4000 شاحنة مساعدات جاهزة لدخول غزة
19 يناير 2025
الرئيس اللبناني يجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة بالقصر الرئاسي في بعبدا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: مستعدون لتعبئة المجتمع الدولي لدعم للبنان
19 يناير 2025
وزير الخارجية السوري مصافحاً الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
سوريا: نتطلع إلى استعادة مقعدنا في الجامعة العربية
19 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©