الأحد 19 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«شرطة أبوظبي» تعزز وعي زوار «مزاينة الظفرة» بمخاطر المخدرات

«شرطة أبوظبي» تعزز وعي زوار «مزاينة الظفرة» بمخاطر المخدرات
19 يناير 2025 01:21

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الأمراض النادرة تحديات ومطالب برفع مستوى الوعي
تتويج الفائزين بأشواط الإيذاع في مزاينة الإبل بمهرجان الظفرة

عززت «شرطة أبوظبي» الوعي بمخاطر المخدرات للشباب وزوار مهرجان «مزاينة الظفرة» للإبل، وأطلعتهم على أفضل الممارسات المطبقة والأنظمة الرائدة في الحافلة الرقمية الذكية المتنقلة للوقاية من المخدرات، والتي عرضت مجموعة من الصور والفيديوهات ووزعت عليهم كتيبات للتوعية الرقمية وتعريفهم بطرق الوقاية.
ويقدّم فريق الحافلة برامج تخصصية في مجال التثقيف بالمؤثرات العقلية، كالمؤشرات التي يتم خلالها الكشف المبكر للمتعاطي، وطرق العلاج الطوعي من الإدمان، والرد على الاستفسارات، وحثهم على تقديم النصح لزملائهم وذويهم، إلى جانب غرس القيم الوطنية في نفوس الشباب والنشء للتصدّي لآفة المخدرات.
وأكد العميد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي، اهتمام شرطة أبوظبي بتوعية شرائح المجتمع كافة بأهمية التصدي لآفة المخدرات وخصوصاً الشباب وطلبة الجامعات والمدارس.

شرطة أبوظبي
أبوظبي
المخدرات
الظفرة
مزاينة الظفرة
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
تنويه إلى مواطني الإمارات الموجودين في الولايات المتحدة
اليوم 21:51
تواجه سفينة تجارية خطر الغرق في مياه البحر الأحمر في أعقاب هجوم شنته جماعة الحوثي في اليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الحوثيون» جمعوا ملياري دولار من الجبايات على السفن التجارية في البحر الأحمر
19 يناير 2025
فلسطيني يجلس أمام مركز لتوزيع المساعدات تابع لـ«الأونروا» جنوب غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأونروا: 4000 شاحنة مساعدات جاهزة لدخول غزة
19 يناير 2025
الرئيس اللبناني يجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة بالقصر الرئاسي في بعبدا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: مستعدون لتعبئة المجتمع الدولي لدعم للبنان
19 يناير 2025
وزير الخارجية السوري مصافحاً الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
سوريا: نتطلع إلى استعادة مقعدنا في الجامعة العربية
19 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©