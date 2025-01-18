«شرطة أبوظبي» تعزز وعي زوار «مزاينة الظفرة» بمخاطر المخدرات

أبوظبي (الاتحاد)

عززت «شرطة أبوظبي» الوعي بمخاطر المخدرات للشباب وزوار مهرجان «مزاينة الظفرة» للإبل، وأطلعتهم على أفضل الممارسات المطبقة والأنظمة الرائدة في الحافلة الرقمية الذكية المتنقلة للوقاية من المخدرات، والتي عرضت مجموعة من الصور والفيديوهات ووزعت عليهم كتيبات للتوعية الرقمية وتعريفهم بطرق الوقاية.

ويقدّم فريق الحافلة برامج تخصصية في مجال التثقيف بالمؤثرات العقلية، كالمؤشرات التي يتم خلالها الكشف المبكر للمتعاطي، وطرق العلاج الطوعي من الإدمان، والرد على الاستفسارات، وحثهم على تقديم النصح لزملائهم وذويهم، إلى جانب غرس القيم الوطنية في نفوس الشباب والنشء للتصدّي لآفة المخدرات.

وأكد العميد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي، اهتمام شرطة أبوظبي بتوعية شرائح المجتمع كافة بأهمية التصدي لآفة المخدرات وخصوصاً الشباب وطلبة الجامعات والمدارس.