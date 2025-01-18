«البراقة» لدعم مشاريع الشباب في عجمان

عجمان (وام)

افتتح مركز شباب عجمان، التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب في مقره، بمنطقة الصفيا مساء أمس الأول، معرض «البراقة» لدعم مشاريع الشباب، الذي يهدف إلى دعم وتمكين الشباب ورواد الأعمال وعرض مشاريعهم وأفكارهم الابتكارية أمام الجمهور والمهتمين.

ويمثل المعرض، الذي يستمر ثلاثة أيام، منصة تفاعلية تجمع بين أصحاب المشاريع الصغيرة والمستثمرين المحتملين إلى جانب جذب زوار يبحثون عن منتجات وخدمات مبتكرة.

وقالت أمل الغفلي، مديرة المركز: إن 16 شاباً وشابة من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتيين يشاركون في المعرض بمشاريع مبتكرة، تشمل مجموعة واسعة من المنتجات والمأكولات الشعبية والمشروبات، مشيرة إلى أن مركز شباب عجمان يسعى دائماً إلى دعم الشباب المبدعين، من خلال تسليط الضوء على مشاريعهم، وتشجيعهم على البدء بمشاريعهم الخاصة، من خلال توفير بيئة محفزة وفرص للتواصل مع الخبراء والمستثمرين.