اليوم.. انطلاق «مُلتقى البراحة المجتمعي» في دبي

دبي (الاتحاد)

تنظم القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة في مجلس الروح الإيجابية، ومجلس مديري مراكز الشرطة، ومركز شرطة المرقبات، والشركاء الاستراتيجيين في مجلس دبي الرياضي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومؤسسة دبي للإعلام، وبمشاركة من متطوعي برنامج «الشرطي جارك»، اليوم الأحد في منطقة البراحة، فعاليات «مُلتقى البراحة المجتمعي».

ويهدف المُلتقى المجتمعي إلى تعزيز العلاقة والتواصل مع مختلف الجاليات المُقيمة بدبي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع وتعزيز الأمن والأمان، إلى جانب العمل على الارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز الانسجام الاجتماعي، وتحقيق حياة سعيدة في الأحياء السكنية، وترسيخ قيم التسامح والتعايش واحترام الآخرين.

وتتضمن فعاليات الملتقى عدداً من المحاضرات التوعية، وتعريف أفراد المجتمع بخدمات شرطة دبي، إلى جانب تنظيم فعاليات وبطولات رياضية وترفيهية لسكان المنطقة.