«القاسمية» تختتم مؤتمرها الدولي «تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها»

الشارقة (وام)

اختتمت الجامعة القاسمية أمس، فعاليات مؤتمرها الدولي بعنوان «تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها: المنهج والخصوصية»، الذي استمر على مدار يومين وشهد مشاركة واسعة من الخبراء والباحثين المتخصصين عبر عدة جلسات بحثية وورش تدريبية.

وأشاد المشاركون بدعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤسس الجامعة القاسمية، للغة العربية ومبادراتها التعليمية، كما أثنوا على دعم سموه المستمر للغة العربية وأدواتها التعليمية، ورعايته المباركة لإنجازات علمية ستسجل بالتقدير والعرفان في ذاكرة الأمة العربية والإسلامية، مثل المعجم التاريخي للغة العربية الذي أطلقه مجمع اللغة العربية في الشارقة.

البيان الختامي

أكد البيان الختامي نجاح الجامعة القاسمية في تعليم اللغة العربية لأكثر من 100 جنسية غير عربية، وتقديم مبادرات مبتكرة لتعلمها، منها إصدار «سلسلة الجامعة القاسمية في تعليم العربية للناطقين بغيرها»، وإطلاق البث التجريبي لمنصّة «مُبين»، وهي منصة إلكترونية تعزز مكانة اللغة العربية عالمياً باستخدام أحدث الأساليب التعليمية بما يتوافق مع رؤية الجامعة ورسالتها العالمية. وتقدم المنصة الفريدة من نوعها المواد التعليمية التفاعلية بوساطة مركز اللغات بالجامعة عبر آليات التعلم الإلكتروني الذاتي - عن بُعد - وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتُقسم المستويات التعليمية في المنصة إلى سبعة مستويات بدءاً من المستوى التمهيدي وصولاً إلى المتقدم الثاني، كما تتيح المنصّة اختبارات محوسبة لتحديد المستوى اللغوي، وتُمكِّن المنصّة الدارسين من الحصول على شهادات إلكترونية معتمدة. وخلص المؤتمر إلى توصيات مهمة، أبرزها ضرورة التكامل بين مهارات اللغة الأربع «القراءة، والكتابة، والمحادثة، والاستماع»، وتضمين الكتب التعليمية قيماً ثقافية إيجابية كما دعا إلى تعزيز الشراكات الأكاديمية وتبادل الخبرات، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعليم عن بُعد لتحسين البرامج التعليمية. وأثنى البيان الختامي على الجهود المتميزة لدولة الإمارات وإمارة الشارقة في دعم اللغة العربية، مشدداً على أهمية استمرار التعاون بين المؤسسات الأكاديمية لتطوير وتوسيع نطاق تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، بما يضمن تعزيز مكانتها عالمياً.