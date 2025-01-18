الفجيرة تستضيف مهرجان «أبطال خط الدفاع الأول»

الفجيرة (الاتحاد)

انطلقت أمس الأول في إمارة الفجيرة، فعاليات «مهرجان أبطال خط الدفاع الأول» الذي يقام على في الشاطئ المفتوح ويستمر حتى 19 يناير الجاري، ليقدم تجربة فريدة من نوعها تحتفي بهؤلاء الأبطال، وتجمع الزوار من جميع أنحاء الإمارات في أجواء مفعمة بالإلهام والامتنان. وتتضمن الفعاليات حديقة الامتنان، وهي مساحة تتيح للزوار ترك رسائل شكر لأبطال خط الدفاع الأول، وواحة العافية، وهي مركز يُقدم جلسات علاجية واسترخائية، ومنصة الأبطال، التي تقدم عروضاً حية وقصصاً واقعية يستعرض فيها أبطال خط الدفاع الأول، تجاربهم التي تركت أثراً في المجتمع. كما تتضمن الفعاليات فقرة أبطال المستقبل، المُخصصة للأطفال والتي تضم مسارات ترفيهية مليئة بالتحديات، ودروساً تعليمية تفاعلية، وسوق المأكولات.