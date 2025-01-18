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علوم الدار

محمد الشرقي يؤكد أهمية تعزيز الوعي الصحي بين أفراد المجتمع

محمد الشرقي خلال استقباله محمد سليم العلماء (وام)
19 يناير 2025 01:21

الفجيرة (وام)

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التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة في قصر الرميلة، الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، على هامش «مجلس محمد بن حمد الشرقي». وتم خلال اللقاء تبادل الحديث حول تطورات قطاع الرعاية الصحية بالدولة، وأهمية نشر الوعي والثقافة الصحيّة بين أفراد المجتمع تجاه الأمراض المستعصية خاصة. كما جرت مناقشة دور المؤسسات والمختصين في مجال الرعاية الصحية في تعزيز المعرفة الصحية، ونشر المعلومات ودحض الشائعات، وتمكين أفراد واعين صحياً ومساهمين فاعلين في مسيرة بناء الوطن.
وتقدّم الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على حرص سموه على استضافة المختصين عبر «مجلس محمد بن حمد الشرقي»، ونشر المعرفة والوعي في مختلف المجالات التي تهم الفرد وترتقي بالمجتمع. حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، ومحمد عبدالله الحمودي، مدير المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في الفجيرة، وأحمد محمد عبيد الخديم العنتلي، مدير مستشفى الفجيرة.

محمد الشرقي
الفجيرة
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
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