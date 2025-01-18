سلطان بن أحمد يشهد حفل زفاف حسن أحمد الجسمي

الشارقة (وام)

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه الفنان أحمد الجسمي، بمناسبة زفاف نجله حسن على كريمة عبدالعزيز بوهندي. وهنأ سموه، خلال حضوره حفل الاستقبال الذي أقيم في منطقة الرمثاء، العريس وذويه، راجياً للعروسين حياة سعيدة تسودها المودة والألفة والسعادة.

كما حضر الحفل، الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين، وجمع من المواطنين وذوي العروسين.