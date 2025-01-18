«أبوظبي للدفاع المدني» تبرم 5 اتفاقيات استراتيجية خلال «إنترسيك دبي 2025»

أبوظبي (الاتحاد)

‎أبرمت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، في ختام مشاركتها في معرض ومؤتمر الأمن والسلامة «إنترسيك دبي 2025»، خمس اتفاقيات استراتيجية مع عدد من الشركات العالمية المتخصِّصة في تطوير وتصنيع مركبات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف المزوَّدة بأحدث التقنيات والمعدات المتقدِّمة، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز قدراتها التشغيلية ورفع جاهزيتها الميدانية للتعامل مع الحوادث والطوارئ، وفق أعلى المعايير العالمية.

‏‎وقال العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، المدير العام لهيئة أبوظبي للدفاع المدني بالإنابة: «إنِّ إبرام هذه الاتفاقيات يشكِّل خطوة نوعية على طريق تعزيز جاهزيتنا الميدانية وتطوير قدراتنا العملياتية، من خلال تبنّي أحدث التقنيات العالمية. إنَّ الاستثمار في التكنولوجيا المتقدِّمة والبنية التحتية الحديثة يُعَدُّ من الركائز الأساسية لتحقيق هدفنا الأسمى وهو حماية الأرواح والممتلكات».

‎وأضاف: «نحن ملتزمون بمواصلة العمل على تقديم حلول مبتكرة تلبّي تطلُّعات قيادتنا الرشيدة، وترسِّخ مكانة الهيئة جهةً رائدةً في مجال الأمن والسلامة».

‏‎وشهد جناح هيئة أبوظبي للدفاع المدني في المعرض تفاعلاً واسعاً من الزوّار والخبراء، حيث عرض مجموعة من التقنيات والحلول المبتكَرة التي تُبرز التزام الهيئة بتطوير منظومة الاستجابة للطوارئ، ما يُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي واحدةً من أكثر المدن أماناً في العالم.