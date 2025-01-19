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"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
19 يناير 2025 09:15

كشف المركز الوطني للأرصاد أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، الأحد، وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة إكس.

وأكد المركز الوطني للأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 3.8 درجة مئوية على جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 00:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.


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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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