"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، الأحد، وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة إكس.



وأكد المركز الوطني للأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 3.8 درجة مئوية على جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 00:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.







#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 3.8 درجة مئوية على جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 00:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_lowest_temperature recorded over the country today morning was 3.8°C in Jais Mountain (Ras Al Khaimah) at 00:15 UAE Local time. pic.twitter.com/bXDmz9zqBo — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) January 19, 2025