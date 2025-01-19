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علوم الدار

"أراضي دبي" تعلن السماح لأصحاب الملكيات الخاصة في منطقتي شارع الشيخ زايد والجداف بتحويلها إلى تملك حر

"أراضي دبي" تعلن السماح لأصحاب الملكيات الخاصة في منطقتي شارع الشيخ زايد والجداف بتحويلها إلى تملك حر
19 يناير 2025 12:59

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي السماح لملاك العقارات من أصحاب الملكيات الخاصة في منطقة شارع الشيخ زايد (ضمن المنطقة الواقعة من دوار المركز التجاري إلى القناة المائية) ومنطقة الجداف في دبي، بتحويلها إلى تملك حر متاح لجميع الجنسيات.

ويبلغ عدد الأراضي المشمولة بالسماح بالتحويل إلى "تملك حر" 457 أرضاً موزعة على 128 أرضاً مطلة على شارع الشيخ زايد (ضمن المنطقة الواقعة من دوار المركز التجاري إلى القناة المائية)، و329 أرضاً في منطقة الجداف.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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