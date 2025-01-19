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علوم الدار

رئيس الدولة يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق

رئيس الدولة يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق
19 يناير 2025 13:46

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، معالي مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق الشقيق. 

وبحث سموه مع معالي مسرور بارزاني، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، جوانب العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق الشقيق عامة، وإقليم كردستان خاصة، وسبل توسيع آفاق التعاون، بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين، ويسهم في تحقيق تطلعاتهما نحو التنمية والازدهار.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

 

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حضر اللقاء كل من سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
العراق
رئيس الدولة
الإمارات
محمد بن زايد
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