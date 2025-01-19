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علوم الدار

«طرق دبي» ترسي عقد مشروع تطوير شارع الفي

"طرق دبي" ترسي عقد مشروع تطوير شارع الفي
19 يناير 2025 14:12

أرست هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عقد مشروع تطوير شارع الفي، من تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد، مروراً بشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وصولاً لشارع الإمارات، بتكلفة 1.5 مليار درهم. ويتضمن المشروع تطوير 5 تقاطعات، تشمل تنفيذ جسور بطول 13500 متر، وطرق بطول 12900 متر، تسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع إلى 64400 مركبة في الساعة، ويخدم مناطق سكنية وتطويرية، يقدر عدد سكانها وزوارها بنحو 600 ألف نسمة.

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وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إن المشروع يعد أحد أهم مشاريع تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، ويخدم العديد من المناطق السكنية والتطويرية، أهمها مدينة دبي الرياضية، وقرية جميرا الدائرية، ومدينة دبي للإنتاج، وعقارات جميرا للجولف، وتلال الغاف، وداماك لاجونز، ومنطقة ذا اويسيس، ورمرام، ويسهم في توفير استمرارية الحركة المرورية المباشرة على شارع الخيل باتجاه شارع الإمارات، وتسهيل الحركة المرورية القادمة من شارع الشيخ محمد بن زايد في الاتجاه إلى شارع الإمارات والعكس.

المصدر: وام
طرق دبي
هيئة الطرق والمواصلات في دبي
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