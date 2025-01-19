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الطقس المتوقع على الإمارات غدا الاثنين

أبوظبي
19 يناير 2025 17:21

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.
وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن حركة الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، وستتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب أحياناً. يحدث المد الأول عند الساعة 16:40 والمد الثاني عند الساعة 05:48، والجزر الأول عند الساعة11:01 والجزر الثاني عند الساعة 22:57.
وفي بحر عمان، سيكون الموج كذلك متوسطا إلى مضطرب أحياناً. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:56 والمد الثاني عند الساعة 01:36، والجزر الأول عند الساعة 08:08 والجزر الثاني عند الساعة 19:01.

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المصدر: وام
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