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علوم الدار

بحضور ورعاية محمد بن راشد.. بطولة السلم تنظم سباق ديوان سمو حاكم دبي للدراجين النخبة

بحضور ورعاية محمد بن راشد.. بطولة السلم تنظم سباق ديوان سمو حاكم دبي للدراجين النخبة
19 يناير 2025 21:29

بحضور ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، نظم المكتب الخاص لصاحب السموّ حاكم دبي، اليوم الأحد، سباق ديوان سموّ حاكم دبي لفئة النخبة الرجال، بنجاح كبير ومستويات فنية قوية ومشاركة واسعة، ضمن فعاليات الدورة التاسعة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، الأكبر من نوعها للسباقات المجتمعية في العالم على صعيد التنوع والجوائز المالية.

جاءت انطلاقة السباق وسط أجواء احتفالية أمام مبنى ديوان صاحب السمو حاكم دبي، في حي الفهيدي التاريخي، وترتيبات خاصة من اللجنة العليا المنظمة للسباق الذي انطلق من أمام صرح ذي امتداد تاريخي في حضارة إمارة دبي.

وبحضور معالي محمد إبراهيم الشيباني، المدير العام لديوان سمو حاكم دبي، قام عمير بن جمعة الفلاسي، المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي رئيس اللجنة العليا، بإعطاء شارة الانطلاقة للسباق.
كما حضر مراسم انطلاق السباق عيسى المطيوعي، النائب العام لمدير عام ديوان سمو حاكم دبي، وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وأعضاء اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية.

ورسم الدراجون المشاركون أجمل لوحات التنافس التي مزجت بين الرياضة والمعالم الحضارية البارزة لإمارة دبي، على طول المسار الذي امتد لمسافة 193 كيلومتراً، مروراً بمجموعة من أبرز معالم دبي، ومنها المبنى القديم لجمارك دبي، ووزارة الدفاع، ومنطقة خور دبي وشارع السيف، وحديقة الخور، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وبرواز دبي، وحديقة زعبيل، وشارع المستقبل، ومركز دبي التجاري العالمي، وأبراج الإمارات، ومتحف المستقبل، وبرج راشد، وقصر زعبيل، فيما جاء الختام في منطقة محمية المرموم الطبيعية.

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وقام عمير بن جمعة الفلاسي، المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي رئيس اللجنة العليا، وعيسى المطيوعي، النائب العام لمدير عام ديوان سمو حاكم دبي، بتتويج الفائزين في ختام السباق.
وفاز بالمركز الأول لفئة الفردي، ماتيفيز جوفيكار من فريق شباب الأهلي أمنيات، وجاء في المركز الثاني تيم ويلينز من فريق ماي ووش، وحل في المركز الثالث عبدالله جاسم من فريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.

وعلى صعيد الفرق، نال المركز الأول فريق شباب الأهلي أمنيات، وجاء بالمركز الثاني فريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وبالمركز الثالث فريق ماي ووش.
وفاز طارق البلوشي من فريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في فئة فوق 40 عاماً.
ووجه عمير بن جمعة الفلاسي، الشكر لديوان سمو حاكم دبي، على المشاركة في هذا السباق، واستضافته احتفالية الانطلاقة لهذا السباق التاريخي، مؤكداً حرصه على التعاون مع الجهات الحكومية لتعزيز المكتسبات الوطنية وتعريف الأجيال بإرثنا الكبير وبتاريخ دبي والمحطات التي مرت بها، ومسيرة أصحاب السمو الشيوخ، الذين قادوا هذه النهضة وأوصلوا دبي لتكون بين مصاف أفضل المدن في العالم.

وعبر الفلاسي، عن تقديره لجهود الدراجين والفرق المشاركة بما انعكس على قوة المنافسات، وروعة المستويات التي تعكس حجم التطور الذي تساهم فيه بطولة السلم لتشجيع المجتمع على ممارسة الرياضة وتبني أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً وسعادة، كما شكر الشركاء الاستراتيجيين، وهم: شرطة دبي، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والموصلات، ومجلس دبي الرياضي، وقناة دبي الرياضية، واتحاد الإمارات للدراجات الهوائية (الحَكَم العام)، وشركة «دبي فيلم».
ومن المقرر أن تتواصل الدورة التاسعة لبطولة السلم بإقامة السباق الصحراوي يوم 9 فبراير 2025، وسباق السيدات يوم 16 فبراير 2025.

المصدر: وام
محمد بن راشد
سباق ديوان سمو حاكم دبي للدراجين النخبة
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