راشد بن حمدان بن زايد يتوج الفائزين في بطولة الظفرة لجمال الخيل العربية

اختتمت، مساء اليوم، فعاليات النسخة الخامسة من بطولة الظفرة لجمال الخيل العربية «للمرابط الخاصة»، التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، واستمرت أربعة أيام على كورنيش المغيرة في منطقة الظفرة، بمشاركة 505 خيول تعود إلى نحو 303 ملاك.

شهد الفعاليات الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، حيث قام بتتويج الفائزين في بطولتي الفحول والأمهار، وكرم العارضين ولجان التحكيم، والمؤسسات الراعية والداعمة للبطولة، بحضور ناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومحمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، وعدد من المسؤولين.

وتميزت المنافسات بالقوة والإثارة من خلال التحدي بين الخيول المشاركة بفضل تقارب المستويات، حيث توزعت الألقاب بين مختلف المرابط.

وتُوج باللقب الذهبي للفحول «روان الهواجر» لصالح سعيد المنصوري، وجاء في المركز الثاني وحصل على اللقب الفضي «اف دي رافال» لمربط الفلاح، فيما حل في المركز الثالث ونال البرونز «ايه اتش ام متغطرس» لأحمد حمد اليماحي.

واستهلت الفعاليات «نوف ليوا» لعبد الله أحمد المنصوري، بإحرازها اللقب الذهبي للمهرات عمر سنة، تاركة المركز الثاني واللقب الفضي للمهرة «ام كي جورية» لمحسن حسين عمارة، فيما حصلت على اللقب البرونزي «جودا ام اي» لخليفة محمد السويدي.

كما توجت «نوف ليوا» أيضاً بجائزة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، التي تمنح للخيل الذي يحصل على أعلى معدل من النقاط على أن يكون من إنتاج المالك نفسه.

وحصدت «طوكيو السلام» لمربط السلام، اللقب الذهبي للمهرات، ونالت الوصافة واللقب الفضي «مراكش ر م» لروبيه مارتنيس، فيما حازت على اللقب البرونزي «كحيلة» لجاسم حسن محمد.

وتصدرت «فام دونتيلا» لجواهر عبد الرحمن البيضائي، فئة الأفراس وتوجت باللقب الذهبي، وحلت في المركز الثاني ونالت الفضة «ريانة الباهية» لسلمى محمد آل علي، بينما ذهب اللقب البرونزي إلى «كوثر السيد» لمربط ليوا.

وحلق «ام كي أمير» لعمرو محسن، باللقب الذهبي للأمهار عمر سنة، وحل في المركز الثاني ونال اللقب الفضي «أمير الباهية» لسلطان محمد الشامسي، فيما حاز على البرونز «صفوان ليوا» لمربط ليوا.

وأحرز «ابسم الريماس» لأحمد خادم المنصوري اللقب الذهبي للأمهار، تلاه في المركز الثاني ونال اللقب الفضي «اس كيو صحاري» لمربط الصقران، فيما حل في المركز الثالث ونال اللقب البرونزي«يزن مغيدر» لمحمد سيف الزعابي.