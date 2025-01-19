107 ملايين درهم لمشروعات شبكات  نقل وتوزيع المياه في كلباء

كلباء (الاتحاد)

تنفذ هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عدداً من المشروعات بمدينة كلباء بتكلفة تصل إلى 107.435 مليون درهم، بهدف مواكبة الطلب المتزايد على المياه لتلبية احتياجات المشروعات التطويرية المختلفة بالمدينة.

وأوضح المهندس يوسف الحمادي، مدير إدارة كلباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن تنفيذ هذه المشروعات يأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وحرص سموه على توفير متطلبات البنية الأساسية في مختلف المناطق، ودعم ورعاية سموه للمشروعات الاقتصادية والعمرانية والحضارية في الإمارة. وأشار إلى أن هذه المشروعات تشمل تمديد شبكة المياه في صناعية كلباء الجديدة بتكلفة 5 ملايين درهم، وسيتم إنجاز المشروع خلال الشهر الجاري (المرحلة الأولى)، وكذلك يتم البدء بالمرحلة الثانية، بعد أن يتم تجهيز المنطقة من قبل الشركاء الاستراتيجيين دائرة التخطيط والمساحة وبلدية كلباء، لتمديد الخدمات فيها بمبلغ قدره (3.665.111)، كما تم إنجاز مشروع تمديد خط مياه رئيسي من المنطقة الصناعية إلى منطقة حي البحيرة بتكلفة 5 ملايين درهم؛ وجارٍ العمل على تمديد خط مياه رئيسي لمنطقة وادي الحلو، بالإضافة إلى محطة ضخ جديدة بتكلفة 43.769.621، ومن المتوقع إنجاز المشروع خلال شهر يناير 2025، كما يتم العمل على تمديد خط مياه لمشروع جبل الديم ومحطات ضخ ورفع جديدة بتكلفة تصل إلى 50 مليون درهم، ومن المخطط أن يتم الانتهاء من المشروع خلال شهر ديسمبر 2025.

المواصفات

أكد أن الهيئة تطبق أفضل المواصفات الفنية في تمديدات المياه، وتستخدم أحدث الأنابيب الخاصة بشبكات المياه، مشيراً إلى أن مشروعات نقل وتوزيع المياه في مدينة كلباء شهدت تطوراً في كافة مناطق مدينة كلباء، لتتواكب مع الطفرة الاقتصادية والصناعية والحضارية الكبيرة التي تشهدها المدينة