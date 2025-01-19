الإثنين 20 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

107 ملايين درهم لمشروعات شبكات  نقل وتوزيع المياه في كلباء

خلال تنفيذ المشاريع (من المصدر)
20 يناير 2025 01:31

كلباء (الاتحاد)
تنفذ هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عدداً من المشروعات بمدينة كلباء بتكلفة تصل إلى 107.435 مليون درهم، بهدف مواكبة الطلب المتزايد على المياه لتلبية احتياجات المشروعات التطويرية المختلفة بالمدينة.

أخبار ذات صلة
سلطان بن أحمد يشهد حفل تخريج طالبات جامعة الشارقة دفعة «خريف 2024»
عبدالله بلحيف: الإمارات نموذج رائد في القيادة المستدامة

وأوضح المهندس يوسف الحمادي، مدير إدارة كلباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن تنفيذ هذه المشروعات يأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وحرص سموه على توفير متطلبات البنية الأساسية في مختلف المناطق، ودعم ورعاية سموه للمشروعات الاقتصادية والعمرانية والحضارية في الإمارة. وأشار إلى أن هذه المشروعات تشمل تمديد شبكة المياه في صناعية كلباء الجديدة بتكلفة 5 ملايين درهم، وسيتم إنجاز المشروع خلال الشهر الجاري (المرحلة الأولى)، وكذلك يتم البدء بالمرحلة الثانية، بعد أن يتم تجهيز المنطقة من قبل الشركاء الاستراتيجيين دائرة التخطيط والمساحة وبلدية كلباء، لتمديد الخدمات فيها بمبلغ قدره (3.665.111)، كما تم إنجاز مشروع تمديد خط مياه رئيسي من المنطقة الصناعية إلى منطقة حي البحيرة بتكلفة 5 ملايين درهم؛ وجارٍ العمل على تمديد خط مياه رئيسي لمنطقة وادي الحلو، بالإضافة إلى محطة ضخ جديدة بتكلفة 43.769.621، ومن المتوقع إنجاز المشروع خلال شهر يناير 2025، كما يتم العمل على تمديد خط مياه لمشروع جبل الديم ومحطات ضخ ورفع جديدة بتكلفة تصل إلى 50 مليون درهم، ومن المخطط أن يتم الانتهاء من المشروع خلال شهر ديسمبر 2025. 
المواصفات
أكد أن الهيئة تطبق أفضل المواصفات الفنية في تمديدات المياه، وتستخدم أحدث الأنابيب الخاصة بشبكات المياه، مشيراً إلى أن مشروعات نقل وتوزيع المياه في مدينة كلباء شهدت تطوراً في كافة مناطق مدينة كلباء، لتتواكب مع الطفرة الاقتصادية والصناعية والحضارية الكبيرة التي تشهدها المدينة

هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
كلباء
الشارقة
يوسف الحمادي
آخر الأخبار
قرقاش: حان الوقت لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
الأخبار العالمية
قرقاش: حان الوقت لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
20 يناير 2025
مسؤولون أمميون لـ«الاتحاد»: هدنة غزة نقطة بداية في طريق طويل للتعافي
الأخبار العالمية
مسؤولون أمميون لـ«الاتحاد»: هدنة غزة نقطة بداية في طريق طويل للتعافي
20 يناير 2025
شاحنات المساعدات عند معبر رفح تمهيداً لدخولها غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تدفق المساعدات إلى غزة بعد سريان وقف إطلاق النار
20 يناير 2025
أميركيان يتفقدان أطلال منزل دمرته الحرائق في لوس أنجلوس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يعتزم زيارة المنطقة المنكوبة في لوس أنجلوس
20 يناير 2025
بايدن يقضي يومه الأخير في ساوث كارولينا
الأخبار العالمية
بايدن يقضي يومه الأخير في ساوث كارولينا
20 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©