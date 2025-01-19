«تريندز» و«زايد العليا» يعززان التعاون البحثي لخدمة المجتمع

أبوظبي (الاتحاد)

بحث وفد من مركز تريندز للبحوث والاستشارات، برئاسة الدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، سبل تعزيز التعاون المشترك مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بما يساهم في تطوير حياة أصحاب الهمم وتمكينهم من تحقيق إمكاناتهم الكاملة.

وخلال زيارة وفد «تريندز» مركز الابتكار لإنتاج أصحاب الهمم التابع للمؤسسة بمنطقة الباهية، تم الاطلاع على أبرز المبادرات والمشاريع التي تقدمها المؤسسة، إضافة إلى التعرف على تجربتها الرائدة في مجال رعاية وتأهيل مختلف فئات أصحاب الهمم، كما استمع الوفد إلى شرح مفصل حول الخدمات والمساهمات المتنوعة التي تقدمها المؤسسة، والتي تهدف إلى تمكين ودمج أصحاب الهمم في المجتمع.

وناقش الجانبان آليات التعاون لتطوير دراسات وأبحاث متخصصة تهدف إلى تحسين جودة حياة أصحاب الهمم، بالإضافة إلى مناقشة المبادرات المستقبلية التي تعتمد على الابتكار العلمي والمعرفي كوسيلة رئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتم الاتفاق على تنفيذ مشروع سلسلة بودكاست «الوثيقة»، ويمثل جزءاً من المرحلة الثالثة لمبادرة «همم موهوبة» للعام 2025، حيث سيتم تقديم 25 حلقة قصيرة لمدة ثلاثة أشهر، يتم من خلالها تسليط الضوء على أبرز محطات التاريخ الإماراتي وشخصياته ومعالمه الثقافية، بهدف توثيقها وإلهام الأجيال القادمة، لضمان استمرارية إرثنا الغني.

وفي ختام المناقشات، قام الدكتور محمد العلي بتكريم عبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بمنحه «ميدالية تريندز البحثية»، تقديراً لجهوده الكبيرة في دعم البحث العلمي وتطوير المبادرات التي تعزز من دمج أصحاب الهمم في المجتمع.

وأكد الدكتور محمد العلي حرص مركز «تريندز» على تعزيز شراكاته مع المؤسسات ذات الصلة محلياً وإقليمياً ودولياً، مشيداً بالشراكة مع مؤسسة زايد العليا كنموذج يُحتذى به في تكامل البحث العلمي مع الخدمة المجتمعية.

من جانبه، أعرب عبدالله الحميدان عن اعتزازه بهذا التكريم، مؤكداً أهمية التعاون مع المؤسسات البحثية لتوفير حلول مبتكرة ومستدامة تخدم منتسبي المؤسسة. وقال الحميدان: «نؤمن بأن البحث العلمي هو أداة حيوية لتحسين حياة أصحاب الهمم، ومن خلال هذه الشراكة، نسعى لإجراء دراسات معمقة تحقق أثراً إيجابياً ملموساً على المستويين المحلي والدولي».

وأكد الطرفان أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك لإطلاق مشاريع مبتكرة تخدم المجتمع، مع التركيز على البحث العلمي كأداة لتحقيق التنمية المستدامة، وتمكين أصحاب الهمم من خلال المبادرات البحثية والتنموية.