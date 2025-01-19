عبدالله بلحيف: الإمارات نموذج رائد في القيادة المستدامة

العين (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن القيادة المستدامة واستشراف المستقبل يتطلبان رؤية بعيدة المدى وفهماً عميقاً لاحتياجات المجتمع، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت نموذجاً فريداً في هذا المجال.

جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان «القيادة المستدامة واستشراف المستقبل» نظمها مركز سالم بن حم الثقافي في العين، بحضور الشيخ مسلم سالم بن حم العامري، رئيس مجلس إدارة المركز، وعدد من الشخصيات والمسؤولين وأعضاء بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وكذلك الأدباء والمهتمون ووسائل الإعلام.

وتناول النعيمي، مفهوم القيادة المستدامة، التي تتشكل بفضل تفاعل المجتمع وقدرته على بناء قادة يلهمون الأجيال، مشيراً إلى أن الإمارات، حققت خلال العقود الماضية تقدماً كبيراً، بفضل رؤية مؤسسيها الذين استشرفوا المستقبل دون الاعتماد على بيانات أو تقنيات حديثة، بل بفضل فهمهم العميق لاحتياجات شعوبهم وقدرتهم على التنبؤ بالتحديات المقبلة.

وأشار إلى أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تُعد مثالاً حياً على القيادة المستدامة واستشراف المستقبل، موضحاً أن صاحب السمو رئيس الدولة، يولي أهمية كبيرة للاستثمار في العنصر البشري والمعرفة باعتبارهما القوى المحركة لعجلة التنمية والتنويع الاقتصادي، كما أن رؤية سموه الاستشرافية تسهم في تعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجالات التعليم، والاقتصاد، والتكنولوجيا.

واستشهد النعيمي بمشاريع استراتيجية، مثل محطات «براكة» للطاقة النووية السلمية، التي جاءت نتيجة رؤية استباقية لقيادة الدولة لتلبية احتياجات الطاقة المستقبلية وتقليل الانبعاثات الكربونية، مشيداً بالقيادة الملهمة لحكام الإمارات، ومستشهداً بمواقف تعكس التلاحم بين القيادة والشعب، مثل جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تعزيز الترابط المجتمعي وتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد أن الاستدامة تتطلب بيئة آمنة ومستقرة، ما يعزز القدرة على الإنتاج والتنمية، منوهاً بأهمية التخطيط المستقبلي في مجالات مثل الإسكان.