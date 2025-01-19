«أوقاف دبي» تمنح مطعم أورتو علامة دبي للوقف

دبي (الاتحاد)

منحت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، ممثلة بمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، «علامة دبي للوقف» لمطعم «أورتو»؛ وذلك لمشاركته في مبادرة «وقف طاولة في مطعم» ضمن حملة شباب الخير.

وتقوم المبادرة على تخصيص ريع طاولة واحدة أو أكثر في مطعم أو تخصيص نسبة من ريع المطعم، لإنشاء وقف خيري مستدام يخدم المجالات الخيرية والإنسانية في المجتمع، وانضم المطعم للمبادرة بتخصيص جزء من عوائد المطعم لمختلف أوجه الخير.

وزار علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، المطعم ترافقه زينب الجمعة التميمي، مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، وعدد من كوادر المؤسسة، لتقديم الشكر للقائمين على المطعم، ومنحهم علامة دبي للوقف.