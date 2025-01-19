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علوم الدار

جمعية دبي الخيرية تكمل استعداداتها لرمضان

أحمد السويدي
20 يناير 2025 01:31

دبي (الاتحاد)

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أعلنت جمعية دبي الخيرية استكمال الاستعدادات كافة لاستقبال شهر رمضان المبارك لهذا العام (1446هـ – 2025م)، بمجموعة كبيرة من البرامج والمبادرات والمشاريع الخيرية الريادية التي يتم تنفيذها عبر حملتها الرمضانية السنوية، تحت شعار «يدوم الخير»، وستعلن الجمعية تفاصيل هذه الحملة خلال مؤتمر صحفي يعقد قريباً في دبي.
وأكد أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، أن الجمعية تولي «الحملة الرمضانية» اهتماماً بالغاً؛ إذ تعد بمثابة الحملة الأهم والأكبر لدعم سائر حملات ومشاريع الجمعية على مدار العام، مشيراً إلى أن إدارات وأقسام الجمعية المختلفة وضعت اللمسات الأخيرة على الخطط التنفيذية وتفعيل الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة لضمان نجاح الحملة، وتحقيق المستهدفات المرجوة، وإسعاد أكبر عدد ممكن من المستفيدين داخل الدولة وحول العالم، ترجمة لرسالة الجمعية ونهجها في العمل الخيري والإنساني، وامتثالاً لسياسة الدولة وتوجيهات قيادتنا الرشيدة.
وذكر أن الحملة تشتمل على عدة مشاريع موسمية رئيسة هي: إفطار صائم، والمير الرمضاني، وفرحة يتيم، وزكاة الفطر، وزكاة المال، إضافة إلى تكثيف تنفيذ مشاريع ومبادرات خيرية مستدامة تلبي مُتطلبات واحتياجات المستفيدين الإنسانية والاجتماعية والرمضانية المتنوعة على أرض الواقع خلال أيام شهر الرحمة والعطاء، مثل تشييد المساجد، وبناء دور الأيتام وكفالتهم، وتوفير المياه وتمديد شبكاتها وحفر الآبار في الدول والمناطق التي تعاني الجفاف، وبناء مراكز تحفيظ القرآن الكريم، وتعزيز المشاريع التعليمية، ودعم مشاريع الأسر المُنتجة، وبناء المستوصفات، والرعاية الصحية للمرضى، وبناء مساكن للفقراء.

جمعية دبي الخيرية
دبي
رمضان
أحمد السويدي
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