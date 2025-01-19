منافسات قوية في أشواط الإيذاع بمزاينة مهرجان الظفرة

الظفرة (وام)

شهدت مزاينة الإبل في المحطة الختامية لمهرجان الظفرة بدورته الـ18، منافسات قوية بين المشاركين في أشواط سن الإيذاع من الإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل والوضح. وتوج ضيف الشرف الشاعر محمد سعيد الرقراقي المزروعي، وعبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات بالإنابة في هيئة أبوظبي للتراث، الفائزين في المنافسات، وسط حضور واسع لملاك الإبل من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وجمهور مزاينات الإبل، وزوار المهرجان. ودخلت إلى شبوك المبيت، صباح أمس، الإبل المشاركة في أشواط سن الثنايا التلاد والشركاء من الإبل المحليات والمجاهيم، استعداداً لعرضها على اللجان المختصة، وسيتم إعلان نتائجها اليوم الساعة الرابعة عصراً.