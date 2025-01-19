محمد الشرقي وذياب بن محمد بن زايد يحضران حفل زفاف طحنون المذيوبي الكتبي

أبوظبي (وام)

حضر سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، يرافقه الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، حفل الاستقبال الذي أقامه سعيد راشد المذيوبي الكتبي؛ بمناسبة زفاف نجله طحنون سعيد المذيوبي الكتبي على كريمة محمد أحمد سعيد الدهماني. وهنّأ سموه، خلال حضوره حفل الاستقبال الذي أقيم في مجلس مدينة خليفة بأبوظبي، زميل دراسته العريس وذويه، متمنياً له حياة أسرية سعيدة. وحضر حفل الاستقبال الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

كما حضر الحفل، أمس، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء.

وأعرب سموه، خلال الحفل، الذي حضره عدد من كبار المسؤولين وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمدعوين، عن خالص التهاني للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة.