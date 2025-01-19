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علوم الدار

سلطان بن أحمد يشهد حفل تخريج طالبات جامعة الشارقة دفعة «خريف 2024»

سلطان بن أحمد القاسمي خلال تكريم الخريجين (وام)
20 يناير 2025 01:31

الشارقة (وام)

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شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، في قاعة المدينة الجامعية، حفل تخريج طالبات درجة البكالوريوس بجامعة الشارقة دفعة فصل الخريف 2024 البالغ عددهن 681 خريجة من مختلف الكليات. واستهل حفل التخريج بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات، وتلاوة عطرة لآيات من القرآن الكريم، ألقى بعدها الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة كلمةً قدّم فيها الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، لتفضله برعاية وحضور حفل تخريج طالبات العلم والمعرفة، كما بارك للخريجات نجاحهن وتفوقهن، ولآبائهن وأمهاتهن الذين ساندوهن في رحلتهن العلمية بكل حبٍ وتفان.
وأشار مدير جامعة الشارقة إلى الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في إنشاء الجامعة وتطويرها قائلاً: إننا نحتفل بتخريج كوكبة متميزة من بناتنا الفاضلات، المتسلحات بالعلم والمعرفة والقيم النبيلة، اللواتي يتهيأن للالتحاق بسوق العمل، وهن في أعلى درجات التميز والتمكن، وهذا الإنجاز الذي تحقق لم يكن ليتجسد إلا بفضل رؤية مؤسس الجامعة، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، التي جعلت من جامعة الشارقة واحدة من أرقى الجامعات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
عزيمة
خاطب الدكتور حميد مجول النعيمي، في ختام كلمته الخريجات، وحثهن على التحلي بالصبر والعزيمة، والتفاني في طلب العلم والمعرفة، وبذل الجهود لتحقيق الإنجازات الكبرى، لافتاً إلى أهمية متابعة الأسرة للأبناء، والحرص على تعليمهم، منوهاً بالدور العظيم للآباء والأمهات وتضحياتهم في تقديم الرعاية والاهتمام بالأبناء في رحلة العلم.

سلطان بن أحمد القاسمي
الشارقة
جامعة الشارقة
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