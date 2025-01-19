الشيوخ يحضرون أفراح الشحي في رأس الخيمة

رأس الخيمة (وام)

حضر الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك برأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، حفل الاستقبال الذي أقامه سعيد أحمد زيدي الشحي، بمناسبة زفاف نجليه «عيسى» على كريمة وليد جاسم آل علي و«محمد» على كريمة محمد أحمد زيدي علي الشحي.

حضر الحفل، الذي أقيم في منطقة وادي غليله برأس الخيمة، الشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، والشيخ عمر بن طالب بن صقر القاسمي، والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي، مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة، والشيخ محمد بن فايز بن محمد القاسمي، مدير إدارة الخدمات المساندة في دار الوثائق في إمارة الشارقة، والشيخ الدكتور فيصل بن عبدالعزيز المعلا، والشيخ أحمد بن طارق بن كايد القاسمي، والشيخ مايد بن جمال بن صقر القاسمي، والشيخ حميد بن محمد بن جاسم القاسمي، إلى جانب عدد من شيوخ القبائل والشخصيات وكبار المسؤولين وأبناء القبائل في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي. وبارك الشيوخ للعرسان وذويهم، متمنين لهم حياة زوجية سعيدة، وعبّر أهل العرسان عن سعادتهم بمشاركة الشيوخ أفراحهم.