«الإمارات للإنترنت الآمن» تطلق جائزتي «السلامة الرقمية» و«STOGO FEST»

أبوظبي (وام)

تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للإنترنت الآمن، أعلنت الجمعية إطلاق النسخة الثانية من «جائزة حماية الطفل عبر الإنترنت» و«جائزة STOGO FEST» التي تدشن تحت شعار «رفاهية الطلاب في العالم المادي والافتراضي».

وقال المهندس عادل الكاف الهاشمي، رئيس الجائزة نائب رئيس جمعية الإمارات للإنترنت الآمن، إن الجائزتين تأتيان تكريماً للإسهامات المبتكرة المتميزة في تعزيز السلامة الإيجابية عبر الإنترنت للأطفال، والرفاهية الرقمية بين المدارس والطلاب في أجواء احتفالية نابضة بالحياة. ومن المقرر أن تستضيف جامعة أبوظبي الحدث يوم 11 فبراير 2025، الذي يتزامن مع احتفالات اليوم العالمي للإنترنت الآمن 2025.

وأثنى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على تعاون الجمعية وشركائها مع مختلف المؤسسات المدنية من أجل تطوير قدرات الشباب الوطنية لاكتساب المهارات المهنية في الفضاء الإلكتروني.

وخلال الحدث، يلقي الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، الكلمة الرئيسية، بينما يشارك الدكتور سعيد الظاهري، مدير مركز الدراسات المستقبلية بجامعة دبي، ورئيس جمعية الروبوتات والأتمتة، برؤيته حول كيفية استكشاف الطلاب للذكاء الاصطناعي والروبوتات لتحسين رفاهية الأطفال.

شريك

يُقام مهرجان STOGO FEST برعاية شركة Tachyon360 الشريك الاستراتيجي للجمعية. وخلال الحدث، سيتم تكريم الفائزين التسعة في مسابقة أفضل تصميم للملصقات عن السلامة الرقمية للأطفال، بالإضافة إلى تكريم عشر مدارس لمساهماتها الاستثنائية في تعزيز السلامة الرقمية على «الإنترنت»، كما سيتم منح الجوائز لـ27 فائزاً لإبراز إبداعاتهم الفنية من خلال مشاريع تعتمد على STEAM لتشكيل مستقبل رقمي إيجابي.