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نهيان بن مبارك يحضر أفراح الشامسي في العين

نهيان بن مبارك لدى حضوره الحفل (وام)
20 يناير 2025 01:32

العين (وام)

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حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه سعيد سالم بالحاس الشامسي، بمناسبة زفاف نجله «محمد» على كريمة حمد محمد مفتاح الشامسي. كما حضر الحفل، الذي أقيم في قاعة أفراح زاخر في مدينة العين، جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين.
وهنأ معاليه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.
وأعرب ذوو العروسين عن بالغ سعادتهم بهذه المناسبة، وشكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، لمشاركته أفراحهم ومناسباتهم، معربين عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.
 وتخللت حفل الاستقبال عروض من الفنون الشعبية الإماراتية، واللوحات التراثية والأهازيج.

نهيان بن مبارك
العين
أفراح الشامسي
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