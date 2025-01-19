الإثنين 20 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تشارك في الاجتماع الدولي لهيئات المسح الجيولوجي في الرياض

صورة جماعية للوفود المشاركة في الاجتماع الدولي لهيئات المسح الجيولوجي
20 يناير 2025 00:49

الرياض (وام)
شاركت دولة الإمارات في أعمال الاجتماع الدولي لهيئات المسح الجيولوجي الذي أقيم ضمن فعاليات مؤتمر التعدين الدولي الرابع في العاصمة السعودية الرياض.  
يهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون الدولي في قطاع التعدين وتطوير القدرات الجيولوجية، بما يساهم في زيادة إنتاج المعادن الضرورية لدعم تحول الطاقة والتنمية الصناعية.
ترأس وفد الدولة، المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، وضم الوفد ممثلين من وزارة الطاقة والبنية التحتية.
كما شارك في الاجتماع رؤساء هيئات المسح الجيولوجي من أفريقيا وآسيا، بالإضافة إلى جهات دولية مرموقة مثل هيئات المسح الجيولوجي الأميركية والبريطانية، والمكتب الجيولوجي الفرنسي وهيئة المسح الجيولوجي الفنلندية.
ناقش الاجتماع محاور رئيسية عدة، أبرزها تعزيز القدرات لزيادة عمليات المسح الجيولوجي، وتمكين المزيد من الاستكشاف، والمساهمة في التقدم العلمي، لمعالجة التحديات المتعلقة بقدرات هيئات المسح الجيولوجي.
كما شهد الاجتماع إطلاق مبادرة دولية لتشكيل ثلاث مجموعات تنسيق محورية تعنى بتطوير المواهب، وإتاحة البيانات، وإنشاء مركز تميز جيولوجي.
وأكد المهندس علي قاسم، أهمية هذا الاجتماع في وضع أسس التنمية المستدامة لصناعة المعادن في العالم والمنطقة، مما يساهم في تعزيز الصناعات المتقدمة، ودعم عملية الحياد الكربوني على المستوى العالمي، بالإضافة إلى بناء القدرات، وجعل صناعة المعادن محركاً رئيساً لتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار إلى أن مشاركة الوفد الإماراتي تهدف إلى تعزيز التعاون والعلاقات بين الدول المشاركة، لافتاً إلى ضرورة متابعة تنفيذ التوصيات التي تم التباحث فيها للوصول إلى أفضل النتائج في مجالات النشاط الجيولوجي والتعدين.

أخبار ذات صلة
حمدان بن مبارك يشيد بتطوير «السوبر الإماراتي القطري» ويهنئ الفرق الفائزة
الوحدة بطل «كأس التحدي» في «السوبر الإماراتي القطري»
المسح الجيولوجي
اجتماع دولي
الإمارات
آخر الأخبار
صورة جماعية للوفود المشاركة في الاجتماع الدولي لهيئات المسح الجيولوجي
علوم الدار
الإمارات تشارك في الاجتماع الدولي لهيئات المسح الجيولوجي في الرياض
20 يناير 2025
السيتي يمزق شباك إبسويتش تاون بـ «سداسية»
الرياضة
السيتي يمزق شباك إبسويتش تاون بـ «سداسية»
اليوم 23:39
شعار تطبيق "تيك توك"
الأخبار العالمية
"تيك توك" يستأنف العمل في الولايات المتحدة
اليوم 23:32
جانب من اجتماع الوفد الإثيوبي مع مسؤولين من «دبي للثقافة»
التعليم والمعرفة
وفد إثيوبي يطّلع على مبادرات «دبي للثقافة»
اليوم 23:23
ملصق الدورة العاشرة لأيام قرطاج الموسيقية
الترفيه
انطلاق الدورة العاشرة لأيام قرطاج الموسيقية في تونس
اليوم 23:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©