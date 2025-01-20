جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، الاثنين، وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة إكس.

وأكد المركز الوطني للأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 3.2 درجة مئوية على جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 06:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.



