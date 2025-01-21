هدية من القمر إلى أبوظبي

نيزك قمري نادر حط رحاله في متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي يحمل في طياته رؤية قيّمة عن ما يُضيء ليل سمائنا.





بعيدًا عن اللقطات الضّبابية من بعثات أبولو، هل نظرت يوماً إلى السماء وتساءلت كيف هو الحال على سطح القمر؟



قريباً، سيتمكّن زوار متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي من اكتشاف ذلك بأنفسهم، عندما يتمّ عرض نيزك قمريّ رائع يحمل اسم NWA 12691 (شمال غرب أفريقيا 12691).



مع وجود عددٍ قليل نسبياً من العينات المعروفة، تُعدّ النيازك القمرية من أندر الكنوز السماوية. وهي مفيدة للعلماء لأنها تأتي من أجزاء شاسعة عن سطح القمر، والتي لم تأخذ البعثات الفضائية أيّ عيّنات منها.





تتألّف من مواد خرجت من سطح القمر بسبب اصطدام الكويكبات أو المذنّبات ثم سقطت على الأرض على شكل نيازك. وهي في الأساس هدية من القمر قدّمتها الطبيعة، دون الحاجة للتكلفة الباهظة لمهمّة المركبة الفضائية.





يُعتبر النيزك NWA 12691، أحد الاكتشافات الغريبة التي تمّ اكتشافها في الصحراء الغربية في يناير 2017، وتقدّم تركيبته المعدنيّة دليلاً على العديد من التأثيرات والصّدمات على سطح القمر.









بحسب حمد يونس المرزوقي، مساعد أمين متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي: "هذا الاصطدام لم يحدث قبل بضع سنوات فقط، فبعد قذفه من القمر، دار النيزك حول الأرض لعدة آلافٍ من السنين، وربما بقي في الصحراء لمدّة ألف عام دون أن يتمّ اكتشافه"، وأضاف: "نطلق عليه اسم "بريشيا" لأنّه يتكون من مجموعة متنوعة من شظايا المعادن والصخور التي صُدمت واختلطت إلى حدٍّ ما بسبب العديد من التأثيرات، قبل أن تلتصق ببعضها البعض وتُقذف في النهاية".





لماذا نجد الكثير من النيازك القمرية أو غير القمرية في الصحارى؟ يشرح المرزوقي: "السبب الرئيسي هو أنّ الصحارى الجافة تحفظ هذه النيازك من عوامل التغيير. بالإضافة إلى ذلك، تبرز هذه النيازك من خلال لونها الداكن، وهذا يعني أنها قد تسقط في أماكن أخرى وليس فقط في الصحراء- وهناك أدلة على العثور على أحدها في ملعب تنس في فرنسا العام الماضي. ببساطة، تكبر فرص العثور عليها في الصحراء لأنها تبدو مختلفة تماماً عن أي شيء آخر حولها".





يبلغ وزن عيّنة النيزك القمري الموجودة في متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي 13.5 كيلوغرامًا، وفمن حسن الحظ أنها سقطت في الصحراء. ومع ذلك، يكشف المرزوقي أنها كانت لتكون أكبر بكثير في وقت قذفها: " عندما تمرّ عبر الغلاف الجوّي للأرض تفقد حجم كتلتها، وأحيانًا تتحطّم إلى مئات آلاف الشظايا، وفي حالات نادرة تنكسر أجزاء منها عند هبوطها على سطح الأرض".





ويقوم المتحف حالياً بجمع المزيد من عيّنات النيازك كجزءٍ من عملية اقتنائها، ويرى المرزوقي أنّها ستكون عامل جذبٍ مهم في معرض "قصة الأرض". وسيشمل المتحف أيضاً جزءًا من النيزك الشهير الذي هبط خارج مدينة مورشيسون في أستراليا عام 1969، بعد شهرين فقط من هبوط أول رجلٍ على سطح القمر. وجد العلماء داخل النيزك حبُيبات من حقبة ما قبل الشمس، والمعروفة أيضاً باسم غبار النجوم، والتّي تشكلت أثناء الانفجارات النجميّة قبل وقتٍ طويل من مرحلة تكوين نظامنا الشمسي.







إنها أشياء مثيرة للاهتمام، خاصةً بالنسبة لشخص كان مفتونًا بالفضاء والكواكب والنجوم منذ المدرسة الابتدائية عندما تلقّى أول درسٍ في علم الفلك. يتذكر المرزوقي: "لقد جذبني هذا العالم بأكمله، فلقد أحببتُ علم الفلك وكان لديّ الكثير من الأسئلة في هذا المجال، وكنت أرغب في الحصول على درجة أكاديمية في الفضاء وعلم الفلك، لكنّ القدر كان له رأيٌ آخر وانتهى بي الأمر بتخصّص الجيولوجيا وعلم الحفريات الذي كان أوسع نطاقًا".





لتحقيق هذه الغاية، سافر المرزوقي مع مجموعة من الطلاب من الإمارات العربية المتحدة للدراسة في جامعة أريزونا في توسان، وهي مركزٌ شهير لعلوم الجيولوجيا والحفريات والمعادن. درس في إيطاليا لمدّة عامٍ آخر، حيث زار قريةٍ قديمة في أومبريا تعود للحضارة الإترورية. ويتذكر قائلاً: "كان الأمر مؤثرًا للغاية أن أرى وألمس المنازل التي عاش فيها الناس قبل حوالي 600 عام قبل الميلاد".





تحملك رحلة متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي إلى حقبةٍ أبعد من حقبة ما قبل الحضارات. انطلاقًا من نظريّة الانفجار العظيم التي تشرح بداية الكون، وصولًا إلى النّظام الشمسي وتكوين الأرض، والعيّنات التي تساعد في سرد قصتها من حيث التوقيت والحجم.





يشارك المرزوقي في معرض "العالم المتطور"، حيث ينجذب الزوار إلى معروضات الديناصورات والحفريات. مع امتدادٍ مناسب للمعرض السابق، يتمّ عرض مخلوقات ما قبل التاريخ التي انقرضت قبل 66 مليون عام بسبب اصطدام نيزكٍ بالأرض. ضرب هذا الكويكب الذي يبلغ حجمه نحو 10 كيلومترات شبه جزيرة يوكاتان مخلّفاً آثاراً مدمرة.





يقول المرزوقي: "إنّ سبب انشغالنا بهذه المعارض في الوقت الحالي، هو إظهار كيفيّة ربط القصص بنقاطها للزوار، فنحن نوضّح السّرد ونبحث عن العيّنات ونقرّر أين ستذهب، فهنالك الكثير مما يجب القيام به. أنا أحبّ التنوّع الذي يوفّره لي المتحف، وأنتظر زوارنا بفارغ الصبر".





أُعجب المرزوقي بعدد الشباب الإماراتيين الذين يسعون للعمل في مجالات العلوم المرتبطة بالمتحف، وعلّق: "أعتقد أنّ الشباب يكبرون ويتمتّعون بقدرٍ كبير من التفكير النّقدي بسبب المعلومات الرقمية المتاحة الآن، وهذه المعلومات تُلهمهم وتثير فضولهم".





ويؤكّد المرزوقي أنّ هذا سيزداد بالتأكيد عندما يفتح المتحف أبوابه، لأنّه سيكون مكاناً يحتضن كل شيء ضمن حزمةٍ ديناميكية وتعليمية وترفيهية تحتوي على سبيل المثال لا الحصر: الديناصورات والنيازك والحشرات والحياة البحرية وكلّ الجمال الطبيعي لعالمنا. ويقول المرزوقي: "قد يعتقد الناس أنهم سيشاهدون الديناصورات فقط، ولكن بمجرّد وصولهم إلى المتحف سينبهرون بأشياء أكثر بكثير"، حيث يُسلّط المتحف الضوء على الطريقة التي تربط كل شيء على الأرض وفي الفضاء.





ويعترف المرزوقي قائلاً: "هذا هو السبب الذي يجعلني أضع قلبي وروحي في المتحف. أريد أن تستلهم الأجيال القادمة منا، وهذا سيمنحهم منظوراً جديداً تمامًا، فالأمر لا يتعلّق بمتحفنا فقط بل يشمل المتاحف الأوسع في المنطقة الثقافية في السعديات. إنها فترة مثيرة للغاية بالنسبة لأبوظبي وأعتقد أنها ستكون فترة ثوريّة للمنطقة بأكملها".











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