الإثنين 20 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أبوظبي المدينة الأكثر أماناً في العالم للعام التاسع على التوالي

أبوظبي المدينة الأكثر أماناً في العالم للعام التاسع على التوالي
20 يناير 2025 10:14

تصدَّرت أبوظبي قائمة المدن الأكثر أماناً على مستوى العالم لعام 2025، للعام التاسع على التوالي منذ 2017، وفقاً لموقع الإحصائيات الإلكتروني «نومبيو»، ما يعكس جهود الإمارة في تبني الخطط والاستراتيجيات والمبادرات الرائدة أمنياً.

وأكَّد معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، القائد العام لشرطة أبوظبي، أنَّ هذا التفوق يُعَدُّ حصيلة للمنجزات وخطط التطوير والتحديث المستمرة والمرتكزة على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي ورفع مؤشرات الأداء نحو الاحترافية في الأداء والتميُّز.

وثمَّن معاليه الرعاية والدعم اللامحدود الذي تقدِّمه القيادة الرشيدة، ما أسهم في إرساء استراتيجية أمنية شاملة عزَّزت من ريادة الأداء الشرطي والأمني، وحقَّقت الاستقرار ليتناسب مع النهضة المتطوِّرة التي يحقِّقها وطن الخير والعطاء ليغدو واحة أمن وأمان.

أخبار ذات صلة
قرقاش: حان الوقت لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
الشباب العربي والإعلام الجديد دور ملهم في توظيف منصات التواصل

وأكَّد معاليه حِرص شرطة أبوظبي على المحافظة على الأمن والأمان، وتعزيز الروابط والثقة بين الشرطة والمجتمع، عبر تبنّي الخطط والاستراتيجيات والمبادرات الرائدة، وتوظيف النُظم والتقنيات الذكية المتكاملة في الابتكار والوقاية من الجريمة.

وأشار اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان المدير العام لشرطة أبوظبي، إلى أنَّ شرطة أبوظبي تواصل بذل الجهود لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، والارتقاء بخدماتها الأساسية والاستباقية والأمنية وفق أفضل النُّظم المتقدِّمة عالمياً، ما يمكِّنها من تقديم خدمات استباقية تُسهم في ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة على مستوى مؤشرات التنافسية العالمية.

وأوضح أنَّ العمل في المرحلة المقبلة سيركِّز على تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وترسيخ قيم التسامح والتلاحم في المجتمع، والسـعي المتواصـل إلى تحقيـق مزيـدٍ من الإنجازات، مع ضمان الجاهزية للمستقبل، وتبنّي استراتيجيات وسياسات وقدرات مؤسَّسية استباقية ومرنة ومبتكرة للتعامل مع التحديات ومواكبة تطـوُّرات العصر، التي تتوافق مع ما حقَّقته إمارة أبوظبي من ريادة وتطوُّر وإنجازات رائدة عالمياً.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
الإمارات
آخر الأخبار
الفلاحي بطل الجولة الثالثة لزوارق «الفورمولا 4» في أبوظبي
الرياضة
الفلاحي بطل الجولة الثالثة لزوارق «الفورمولا 4» في أبوظبي
اليوم 10:41
«قمم عربية» مرتقبة في ربع نهائي «دوري أبطال أفريقيا»
الرياضة
«قمم عربية» مرتقبة في ربع نهائي «دوري أبطال أفريقيا»
اليوم 10:29
قبل «موقعة» السيتي وسان جيرمان.. نصري يسخر من «تكتيك» إنريكي!
الرياضة
قبل «موقعة» السيتي وسان جيرمان.. نصري يسخر من «تكتيك» إنريكي!
اليوم 10:20
أبوظبي المدينة الأكثر أماناً في العالم للعام التاسع على التوالي
علوم الدار
أبوظبي المدينة الأكثر أماناً في العالم للعام التاسع على التوالي
اليوم 10:14
محمد بن ثعلوب يُشيد بـ«الرباعية الإماراتية» في «السوبر»
الرياضة
محمد بن ثعلوب يُشيد بـ«الرباعية الإماراتية» في «السوبر»
اليوم 10:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©