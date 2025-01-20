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علوم الدار

شرطة رأس الخيمة تدعو للتسجيل في «حماية» قبل مطلع فبراير

شعار شرطة رأس الخيمة
20 يناير 2025 11:04

دعت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ملاك وأصحاب الأبراج والبنايات السكنية والتجارية في الإمارة، للإسراع بالاشتراك والتجديد في نظام حماية وإصدار الشهادات الأمنية الخاصة بهم قبل حلول الأول من شهر فبراير المقبل تجنبا للمخالفة، وذلك بناء على قانون رقم 3 لسنة 2015 بشأن قانون الأنظمة التقنية لأمن المنشآت الصادر عن حكومة الإمارة وتعديلاته.

وأكدت شرطة رأس الخيمة، أنه يتوجب على ملاك الأبراج والبنايات التسجيل في نظام حماية الذي تم إطلاقه قبل عدة سنوات، ضمن الشراكة القائمة بين القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وهيئة الموارد العامة، بهدف تعزيز الأمن والأمان وتوفير تسجيلات دقيقة عبر كاميرات المراقبة لمختلف المنشآت والمباني على مستوى الإمارة.

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وأشارت إلى أن التسجيل في هذا النظام والتجديد فيه إلزامي قبل حلول مطلع الشهر القادم، حيث سيتم التطبيق والتفعيل في الأول من فبراير المقبل.

وشددت شرطة رأس الخيمة على أهمية تعاون الملاك المستهدفين من خلال الإسراع في التسجيل بالنظام تفاديا للمخالفة، وللإسهام في الحفاظ على أمن وسلامة سكان الأبراج والبنايات والعاملين فيها، لافتة إلى أنه سيتم تكثيف الزيارات التفتيشية من قبل فرق العمل المختصة بعد انتهاء المهلة المذكورة على مختلف الأبراج والبنايات لضمان التزام الجميع بالاشتراك بالنظام والتجديد فيه.

المصدر: وام
شرطة رأس الخيمة
رأس الخيمة
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